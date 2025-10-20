Diwali 2025: दिवाली पर कर रहे हैं पटाखों की वीडियो रिकॉर्ड तो रखें इन 5 बातों का ध्यान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवाली के खास मौके पर अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पटाखों का लुत्फ उठा रहे हैं और इस रंगीन और चमकदार त्योहार को अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो न सिर्फ खराब हो सकता है बल्कि आपके फोन के कैमरे को भी नुकसान हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पटाखों की रिकॉर्डिंग करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये सावधानियां न सिर्फ आपके फोन को सुरक्षित रखेंगी बल्कि वीडियो की क्वालिटी भी बरकरार रखेंगी। आइए जानते हैं पटाखों की वीडियो रिकॉर्ड करते समय किन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बनाए रखें सही दूरी अगर आप बहुत पास से आतिशबाजी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे न सिर्फ कैमरे के सेंसर पर, बल्कि बैटरी पर भी काफी दबाव पड़ सकता है। तेज और अचानक रोशनी सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बनाए रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

धुएं और राख से बचाएं पटाखों से निकलने वाला धुआं और राख फोन के कैमरा लेंस पर जम सकता है, जिसकी वजह से वीडियो धुंधली दिखाई दे सकती है। इतना ही नहीं अगर लंबे वक्त तक धूल और धुआं लेंस पर रहता है तो इससे स्क्रैच का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ी दूरी बनाए रखना और बाद में लेंस को क्लीन करना जरूरी है।

हीट न होने दें फोन ऐसा देखा गया है कि बहुत से फोन आज भी लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी के कारण बैटरी की लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इससे कैमरा सेंसर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो को एक छोटे ब्रेक दें। साथ ही फोन को ठंडी जगह पर रखें।

लेंस करते रहें क्लीन एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद लेंस को हल्के सूती कपड़े से क्लीन जरूर करें। इससे न सिर्फ वीडियो की क्वालिटी बनी रहेगी बल्कि ये लेंस की लाइफ भी बढ़ाएगा। iPhone में तो आपको लेंस क्लीन का अलर्ट फीचर भी मिलता है उसे भी दिवाली के दौरान ऑन रखें।