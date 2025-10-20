Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: दिवाली पर कर रहे हैं पटाखों की वीडियो रिकॉर्ड तो रखें इन 5 बातों का ध्यान

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    दिवाली 2025 पर पटाखों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सही जगह चुनें, अच्छे कैमरे का इस्तेमाल करें, और रोशनी का ध्यान रखें। स्थिर रहकर वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि धुंधली फुटेज से बचा जा सके। इन सुझावों का पालन करके, आप सुरक्षित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो बना सकते हैं और दिवाली के यादगार पलों को कैद कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025: दिवाली पर कर रहे हैं पटाखों की वीडियो रिकॉर्ड तो रखें इन 5 बातों का ध्यान

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज दिवाली के खास मौके पर अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पटाखों का लुत्फ उठा रहे हैं और इस रंगीन और चमकदार त्योहार को अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो न सिर्फ खराब हो सकता है बल्कि आपके फोन के कैमरे को भी नुकसान हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसलिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पटाखों की रिकॉर्डिंग करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये सावधानियां न सिर्फ आपके फोन को सुरक्षित रखेंगी बल्कि वीडियो की क्वालिटी भी बरकरार रखेंगी। आइए जानते हैं पटाखों की वीडियो रिकॉर्ड करते समय किन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए।

    बनाए रखें सही दूरी

    अगर आप बहुत पास से आतिशबाजी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे न सिर्फ कैमरे के सेंसर पर, बल्कि बैटरी पर भी काफी दबाव पड़ सकता है। तेज और अचानक रोशनी सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बनाए रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

    धुएं और राख से बचाएं

    पटाखों से निकलने वाला धुआं और राख फोन के कैमरा लेंस पर जम सकता है, जिसकी वजह से वीडियो धुंधली दिखाई दे सकती है। इतना ही नहीं अगर लंबे वक्त तक धूल और धुआं लेंस पर रहता है तो इससे स्क्रैच का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ी दूरी बनाए रखना और बाद में लेंस को क्लीन करना जरूरी है।

    हीट न होने दें फोन

    ऐसा देखा गया है कि बहुत से फोन आज भी लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी के कारण बैटरी की लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इससे कैमरा सेंसर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो को एक छोटे ब्रेक दें। साथ ही फोन को ठंडी जगह पर रखें।

    लेंस करते रहें क्लीन

    एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद लेंस को हल्के सूती कपड़े से क्लीन जरूर करें। इससे न सिर्फ वीडियो की क्वालिटी बनी रहेगी बल्कि ये लेंस की लाइफ भी बढ़ाएगा। iPhone में तो आपको लेंस क्लीन का अलर्ट फीचर भी मिलता है उसे भी दिवाली के दौरान ऑन रखें।

    एक्सपोजर और ब्राइटनेस पर दें ध्यान

    पटाखों की तेज लाइट अचानक कैमरे पर दबाव डाल सकती है। ऐसे में एक्सपोजर और ब्राइटनेस सेटिंग्स को ऑटो मोड पर रखना ही बेस्ट होता है। जरूरत पड़े तो ब्राइटनेस को आप लो कर सकते हैं, ताकि वीडियो में ज्यादा ओवर एक्सपोजर न आ जाए।

    यह भी पढ़ें- धर्मशाला: BSNL का दीवाली धमाका! 1 रुपये में 4जी प्लान, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये खास ऑफर