Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धर्मशाला: BSNL का दीवाली धमाका! 1 रुपये में 4जी प्लान, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये खास ऑफर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    बीएसएनएल ने खोला आकर्षक योजनाओं का पिटाराजागरण संवाददाता,धर्मशाला : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों की खुशी को दोगुना करने के लिए विशेष दीवाली बोनांजा सहित अन्य आकर्षक योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक धर्मशाला विपिन कुमार मौर्या ने बताया कि बीएसएनएल ने हाल ही में विशेष दीवाली बोनांजा के साथ-साथ अन्य आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं। नए ग्राहकों के लिए बीएसएनएल ने 1 रुपये का दीवाली चार जी प्लान लांच किया है। इसमें अनलिमिटेड वायस काल, 2 जीबी प्रतिदिन हाई-स्पीड डेटा और 30 दिन के लिए 100 एसएमएस शामिल हैं। यह आफर 15 नवंबर तक मान्य है। वरिष्ठ नागरिक योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एक नया कनेक्शन प्लान 1812 लांच किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं असीमित काल, प्रतिदिन दो जीबी डाटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस व 365 दिन की वैधता और एक निश्शुल्क सिम, छह महीने के लिए बीआइटीवी प्रीमियम मनोरंजन मुफ्त है। यह आफर 18 नवंबर तक मान्य है। बीएसएनएल, सेल्फ-केयर एप या बीएसएनएल वेबसाइट के ज़रिए 485 रुपये और 1,999 रुपये वाले प्लान पर 5 प्रतिशत का त्योहारी लाभ दे रहा है। 2.5 प्रतिशत तत्काल छूट के रूप में ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। यह आफर 18 नवंबर तक मान्य है। ग्राहकों के लिए लकी ड्रा शुरू किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएसएनएल ने खोला आकर्षक योजनाओं का पिटारा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों की खुशी को दोगुना करने के लिए विशेष दीवाली बोनांजा सहित अन्य आकर्षक योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक धर्मशाला विपिन कुमार मौर्या ने बताया कि बीएसएनएल ने हाल ही में विशेष दीवाली बोनांजा के साथ-साथ अन्य आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए ग्राहकों के लिए बीएसएनएल ने 1 रुपये का दीवाली चार जी प्लान लांच किया है। इसमें अनलिमिटेड वायस काल, 2 जीबी प्रतिदिन हाई-स्पीड डेटा और 30 दिन के लिए 100 एसएमएस शामिल हैं। यह आफर 15 नवंबर तक मान्य है। वरिष्ठ नागरिक योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एक नया कनेक्शन प्लान 1812 लांच किया है।

    इसकी मुख्य विशेषताएं असीमित काल, प्रतिदिन दो जीबी डाटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस व 365 दिन की वैधता और एक निश्शुल्क सिम, छह महीने के लिए बीआइटीवी प्रीमियम मनोरंजन मुफ्त है। यह आफर 18 नवंबर तक मान्य है।

    बीएसएनएल, सेल्फ-केयर एप या बीएसएनएल वेबसाइट के ज़रिए 485 रुपये और 1,999 रुपये वाले प्लान पर 5 प्रतिशत का त्योहारी लाभ दे रहा है। 2.5 प्रतिशत तत्काल छूट के रूप में ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। यह आफर 18 नवंबर तक मान्य है। ग्राहकों के लिए लकी ड्रा शुरू किया गया है।