Dhanteras 2025: Blinkit या Paytm जैसे प्लेटफॉर्म्स से ऑनलाइन ऐसे खरीदें गोल्ड, 1 रुपये से शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस ऐसा त्योहार है जब सोना और चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। बहरहाल, टेक्नोलॉजी ने इन कीमती धातुओं में निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब आप घर बैठे डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीकों से गोल्ड खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली से पहले गोल्ड कॉइन, बार या डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए टॉप 11 भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट्स के बारे में।

Paytm पर आप आसानी से गोल्ड खरीद, बेच या गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। सारी सर्विस MMTC-PAMP के जरिए संभाली जाती है। खरीदा गया गोल्ड आप जब चाहें रिडीम कर सकते हैं या फिजिकल रूप में मंगवा सकते हैं।

JioMart गोल्ड और सिल्वर कॉइन के साथ-साथ ज्वेलरी भी बेचता है। उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म त्योहारों के दौरान होम डिलीवरी का ऑप्शन भी देता है।

Tanishq अपनी वेबसाइट पर ₹100 से डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है। सारी खरीदारी SafeGold के साथ साझेदारी में की जाती है। आप इसे ज्वेलरी में बदल सकते हैं या फिजिकल गोल्ड कॉइन के रूप में मंगवा सकते हैं।

Google Pay के 'Gold Locker' फीचर में आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसकी स्टोरेज MMTC-PAMP द्वारा की जाती है। बस ऐप ओपन करें, 'New Payment' पर जाएं और गोल्ड खरीदने का सेक्शन सेलेक्ट करें।

SafeGold

SafeGold डिजिटल गोल्ड खरीदने और सुरक्षित रूप से रखने का एक भरोसेमंद तरीका है। आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे-धीरे गोल्ड जोड़ सकते हैं और जब चाहें फिजिकल कॉइन में बदल सकते हैं।

MMTC-PAMP

भारत की प्रीमियर गोल्ड रिफाइनरी MMTC-PAMP के पोर्टल से आप सीधे गोल्ड खरीद सकते हैं। यहां आप चाहे तो फिजिकल डिलीवरी चुन सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को डिजिटल रूप में रख सकते हैं।

PhonePe

PhonePe पर आप SafeGold या MMTC-PAMP के जरिए सिर्फ ₹10 से गोल्ड खरीद सकते हैं। बस 'My Money' सेक्शन में जाएं और 'Gold' चुनें। ये इंस्टैंट और सेफ खरीदारी का बढ़िया तरीका है।

Big Basket

ये ऑनलाइन ग्रॉसरी मार्केटप्लेस 'Dhanteras Store' सेक्शन ऑफर करता है, जहां से आप Tanishq के जेन्युइन गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं।

Myntra

फैशन के लिए मशहूर Myntra अब अपने ई-कॉमर्स ऐप पर गोल्ड कॉइन और बार्स का कलेक्शन भी ऑफर करता है।

Zepto

Zepto पर आप 1 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन फटाफट खरीद सकते हैं, जो त्योहारों में छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सुविधाजनक है।

Blinkit

Zomato बैक्ड Blinkit दिवाली और धनतेरस के मौके पर गोल्ड कॉइन की एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए आपके घर तक पहुंचाता है।

इन आसान और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स की मदद से Dhanteras 2025 पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान और सेफ हो गया है। चाहे आप 1 ग्राम खरीदना चाहें या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये ऐप्स और वेबसाइट्स हर जरूरत के लिए लचीले और सुरक्षित ऑप्शन देती हैं।