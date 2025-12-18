ChatGPT फोटो एडिटिंग हुई आसान, एक साथ जेनरेट होंगी कई इमेज; GPT Image 1.5 को कैसे करें यूज
OpenAI ने अपने एआई मॉडल ChatGPT के इमेज जेनरेशन को अपडेट करते हुए GPT Image 1.5 लॉन्च किया है। इस अपडेट में इमेज सेक्शन को अलग से पेश किया गया है, जहा ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई मॉडल ChatGPT के इमेज जेनरेशन को अपडेट कर दिया है। GPT Image 1.5 के लॉन्च के साथ कंपनी ने अलग से इमेज सेक्शन पेश किया है। इसमें यूजर्स इमेज क्रिएट करने के साथ उसे एडिट और टेक्स्ट विजुअल कर सकते हैं। इससे पहले इमेज प्रॉम्प्ट रेगुलर चैट के साथ ही रहती थी। अब ChatGPT ने इन प्रॉम्प्ट के लिए अलग से जगह दी है। यह अपग्रेड धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है।
GPT Image 1.5 में क्या हुए बदलाव
- GPT Image 1.5 को यूजर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है।
- अपडेट के बाद चैटजीपीटी इमेज जेनरेट करने में अब काफी कम वक्त लेता है।
- इमेज एडिटिंग में यूजर के प्रॉम्प्ट को अधिक सटीकता के साथ अप्लाई करता है।
- यह लाइटिंग, लेआउट और चेहरों में कुछ भी बदलाव नहीं करता है।
- इमेज में यूजर टेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह पहले से ज्यादा क्लीयर होता है।
- अब यूजर्स एक साथ कई इमेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
GPT Image 1.5 में यूजर्स को मिला Images Section
ChatGPT की वेबसाइट और मोबाइल एप में यूजर्स को साइडबार में इमेज टैब देखने को मिलेगा। इस पर टैप करने पर यूजर्स खाली चैट स्क्रीन के बजाय विजुअल लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रॉम्प्ट बॉक्स और नीचे इमेज स्टाइल और टेम्प्लेट देखने को मिलेंगे। इनसे यूजर्स अपनी इमेज के लिए आइडिया खोज सकते हैं।
ChatGPT Images कैसे इस्तेमाल करें
स्टेप 1. सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में ChatGPT ओपन करना है।
स्टेप 2. इसके बाद साइड बार आइकन में Images पर टैप करना है।
स्टेप 3. अब आपके स्क्रीन पर ChatGPT Images का लेआउट ओपन होगा। यह पिछले यूआई से काफी अलग है, जिसमें सिंपल चैट स्क्रीन की बजाय ग्राफिकल पेज देखने को मिलेगा।
स्टेप 4. अब आप अपनी इमेज को अपलोड कर इसे एडिट कर सकते हैं। या फिर कोई प्रॉम्प्ट देकर इमेज जेनरेट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।