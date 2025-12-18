ChatGPT फोटो एडिटिंग हुई आसान, एक साथ जेनरेट होंगी कई इमेज; GPT Image 1.5 को कैसे करें यूज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने अपने एआई मॉडल ChatGPT के इमेज जेनरेशन को अपडेट कर दिया है। GPT Image 1.5 के लॉन्च के साथ कंपनी ने अलग से इमेज सेक्शन पेश किया है। इसमें यूजर्स इमेज क्रिएट करने के साथ उसे एडिट और टेक्स्ट विजुअल कर सकते हैं। इससे पहले इमेज प्रॉम्प्ट रेगुलर चैट के साथ ही रहती थी। अब ChatGPT ने इन प्रॉम्प्ट के लिए अलग से जगह दी है। यह अपग्रेड धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है।

GPT Image 1.5 में क्या हुए बदलाव GPT Image 1.5 को यूजर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। अपडेट के बाद चैटजीपीटी इमेज जेनरेट करने में अब काफी कम वक्त लेता है। इमेज एडिटिंग में यूजर के प्रॉम्प्ट को अधिक सटीकता के साथ अप्लाई करता है। यह लाइटिंग, लेआउट और चेहरों में कुछ भी बदलाव नहीं करता है। इमेज में यूजर टेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह पहले से ज्यादा क्लीयर होता है। अब यूजर्स एक साथ कई इमेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। GPT Image 1.5 में यूजर्स को मिला Images Section ChatGPT की वेबसाइट और मोबाइल एप में यूजर्स को साइडबार में इमेज टैब देखने को मिलेगा। इस पर टैप करने पर यूजर्स खाली चैट स्क्रीन के बजाय विजुअल लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रॉम्प्ट बॉक्स और नीचे इमेज स्टाइल और टेम्प्लेट देखने को मिलेंगे। इनसे यूजर्स अपनी इमेज के लिए आइडिया खोज सकते हैं।