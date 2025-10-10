CCTV कैमरा भी हो सकता है हैक, भूलकर भी न करें ये गलतियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों, बुजुर्गों, हाउसहेल्प और पालतू जानवरों से लेकर घर की सेफ्टी के लिए आजकल बहुत से घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी-सी चूक से ये कैमरे हैक हो सकते हैं। जी हां, इनकी वजह से आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। चलिए जानते हैं कैमरा किस तरह हैक होता है और बचाव के लिए क्या क्या करें...

डिफॉल्ट पासवर्ड सबसे बड़ा खतरा दरअसल आजकल कई कैमरे तो बॉक्स से ही एक डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ आते हैं और हैकर्स को भी वो पासवर्ड मालूम होते हैं या वह इंटरनेट पर ढूंढ लेते हैं। ऐसी कुछ वेब साइट्स भी हैं जहां आप ऐसे डिवाइस सर्च करके उनकी लाइव फीड देख सकते हैं। वहीं अगर आप एक वीक पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हैकर्स सीधे आपका अकाउंट उड़ा सकते हैं।

इस तरह हैक हो सकता है कैमरा सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए पासवर्ड चेंज न करने पर हैकर्स इसे आसानी से लॉगिन कर लेते हैं। इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। साथ ही अपडेट न करने पर सिक्योरिटी होल्स से हैकर आपके CCTV को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर पासवर्ड कहीं और लीक हो तो उसका दुबारा इस्तेमाल खतरनाक साबित होता है।