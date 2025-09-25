'I'm Not a Robot' पर क्लिक करने से पहले हो जाएं सावधान! ऐसे भी लीक हो सकता है आपका पासवर्ड
ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें साइबर अपराधी AI का उपयोग करके फिशिंग अटैक कर रहे हैं। धोखेबाज Vercel Netlify जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली कैप्चा पेज बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। यूजर्स को स्पैम ईमेल भेजकर पासवर्ड और सेंसिटिव जानकारी मांगी जा रही है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तो साइबर अपराधी AI का इस्तेमाल करके भी फिशिंग अटैक कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से अपराधी Vercel, Netlify और Lovable जैसे फ्री-होस्टिंग और आसान वेबसाइट-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फर्जी कैप्चा पेज तैयार कर रहे हैं और अगस्त के आसपास इन अटैक्स से काफी लोगों को निशाना बनाया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
ऐसे किया जा रहा लोगों को टारगेट
पहले तो यूजर्स को पासवर्ड रीसेट, डिलीवरी एड्रेस बदलने या अन्य ‘जरूरी’ मैसेज दिखाकर स्पैम ईमेल सेंड किया जाता है। इसके बाद ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करने पर यूजर्स एक ऐसा पेज पर पहुंच जानते हैं जो दिखने में असली कैप्चा जैसा होता है। हां, वही 'I'm Not a Robot' वाला कैप्चा, जैसे ही यूजर्स इस कैप्चा भरते हैं तो ये उन्हें असली फिशिंग फॉर्म पर ले जाते हैं जहां पासवर्ड और अन्य सेंसिटिव इनफार्मेशन मांगी जाती है।
हालिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ‘वाइब कोडिंग’ जैसी सुविधाओं से नकली पेज तैयार किए जा रहे हैं, जबकि Vercel और Netlify पर AI का इस्तेमाल करके पूरा फिशिंग सेटअप जल्दी तैयार किया जा रहा है।
बचाव के लिए फॉलो करें ये टिप्स
किसी भी ईमेल-लिंक पर क्लिक करने से पहले सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करें और URL भी चेक करें।
बैंक, ई-कॉमर्स या सर्विस-प्रोवाइडर से जुड़े किसी भी वेरिफिकेशन के लिए सीधे उनके वेबसाइट/ऐप का इस्तेमाल करें।
अपने अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन रखें।
सस्पीशियस पेज पर कभी पासवर्ड, OTP या कार्ड डिटेल एंटर न करें।
अगर आप किसी फॉर्म या कैप्चा में गड़बड़ी महसूस करते हैं तो उस साइट का स्क्रीनशॉट लेकर उसकी शिकातय दर्ज करवाएं।
ब्राउजर के एक्सटेंशन और एंटी-फिशिंग टूल्स को टाइम टाइम पर अपडेट करते रहें।
