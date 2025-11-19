Language
    BSNL ने फिर दिया यूजर्स को झटका! घटा दी अपने इस सस्ते प्लान की वैलिडिटी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    बीएसएनएल ने अपने 107 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की वैधता को घटाकर 22 दिन कर दिया है। पहले इस प्लान में 35 दिनों की वैधता मिलती थी। कंपनी ने प्लान के बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसमें 3GB डेटा और 200 मिनट की कॉलिंग शामिल है। डेटा खत्म होने पर स्पीड कम हो जाएगी और कॉलिंग के लिए शुल्क लगेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स को एक बार फिर झटका दिया है। इस बार कंपनी ने अपने एक और सस्ते प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। कंपनी ने 107 रुपये वाले रीचार्ज प्लान की वैधता कम कर दी है। बीएसएनएल के इस किफायती प्रीपेड प्लान में पहले 35 दिनों की वैधता मिलती थी, जिसे बाद में घटाकर कंपनी ने 28 दिन किया था।

    वहीं अब, कंपनी ने इसी प्लान की वैलिडिटी घटाकर 22 दिन कर दी है। इसके अलावा, ऐसा ऐसा लग रहा है कि BSNL अपने अन्य सस्ते रीचार्ज प्लान्स में भी जल्द बदलाव कर सकता है। हाल ही में कंपनी ने 197 रुपये वाले रीचार्ज प्लान की वैलिडिटी को भी कम किया था जिसमें पहले 54 दिनों की वैधता मिलती थी, अब सिर्फ 42 दिनों की वैधता मिल रही है।

    BSNL का 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

    BSNL ने अपने क्विक रीचार्ज वेबपेज को बदल दिया है और अब यहां 107 रुपये वाले रीचार्ज प्लान में सिर्फ 22 दिनों की वैधता मिल रही है। बजाज फिनसर्व की वेबसाइट, जो भारत में अन्य TSP के प्रीपेड प्लान पर भी नजर रखती है उसके अनुसार, 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान शुरुआत में 35 दिनों की वैधता ऑफर करता था। लेकिन कुछ वक्त पहले इस प्लान में वैलिडिटी को घटाकर 28 दिन कर दिया गया और अब इसमें से 6 दिन और कम कर दिए गए हैं।

    बेनिफिट्स में नहीं किया कोई बदलाव

    हालांकि कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे टॉकटाइम, डेटा और एसएमएस कोटा जैसे लाभ नहीं बदले। सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर के 107 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अभी भी आपको 3GB डेटा मिलता है। हालांकि 3GB डेटा इस्तेमाल करने के बाद स्पीड कम हो कर 40 kbps रह जाएगी। इस प्लान में आपको 200 मिनट की मुफ्त लोकल, STD और रोमिंग वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है।

    लिमिट के बाद टॉकटाइम और डेटा चार्जेस

    टॉकटाइम लिमिट खत्म होने के बाद आपको लोकल वॉयस कॉल के लिए 1 रुपये प्रति मिनट, वीडियो कॉल के लिए 1.3 रुपये प्रति मिनट और STD वॉयस कॉल के लिए 2 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना पड़ेगा। बीएसएनएल प्रति लोकल एसएमएस 80 पैसे और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस के लिए क्रमशः 1.20 रुपये और 6 रुपये का शुल्क लेगा। इसके अलावा अगर डेटा कोटा खत्म हो जाता है तो इसके बाद डेटा शुल्क 25 पैसे प्रति एमबी डेटा के हिसाब से लिया जाएगा।

