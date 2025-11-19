BSNL ने फिर दिया यूजर्स को झटका! घटा दी अपने इस सस्ते प्लान की वैलिडिटी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स को एक बार फिर झटका दिया है। इस बार कंपनी ने अपने एक और सस्ते प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। कंपनी ने 107 रुपये वाले रीचार्ज प्लान की वैधता कम कर दी है। बीएसएनएल के इस किफायती प्रीपेड प्लान में पहले 35 दिनों की वैधता मिलती थी, जिसे बाद में घटाकर कंपनी ने 28 दिन किया था।

वहीं अब, कंपनी ने इसी प्लान की वैलिडिटी घटाकर 22 दिन कर दी है। इसके अलावा, ऐसा ऐसा लग रहा है कि BSNL अपने अन्य सस्ते रीचार्ज प्लान्स में भी जल्द बदलाव कर सकता है। हाल ही में कंपनी ने 197 रुपये वाले रीचार्ज प्लान की वैलिडिटी को भी कम किया था जिसमें पहले 54 दिनों की वैधता मिलती थी, अब सिर्फ 42 दिनों की वैधता मिल रही है।

BSNL का 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान BSNL ने अपने क्विक रीचार्ज वेबपेज को बदल दिया है और अब यहां 107 रुपये वाले रीचार्ज प्लान में सिर्फ 22 दिनों की वैधता मिल रही है। बजाज फिनसर्व की वेबसाइट, जो भारत में अन्य TSP के प्रीपेड प्लान पर भी नजर रखती है उसके अनुसार, 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान शुरुआत में 35 दिनों की वैधता ऑफर करता था। लेकिन कुछ वक्त पहले इस प्लान में वैलिडिटी को घटाकर 28 दिन कर दिया गया और अब इसमें से 6 दिन और कम कर दिए गए हैं।

बेनिफिट्स में नहीं किया कोई बदलाव हालांकि कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे टॉकटाइम, डेटा और एसएमएस कोटा जैसे लाभ नहीं बदले। सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर के 107 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अभी भी आपको 3GB डेटा मिलता है। हालांकि 3GB डेटा इस्तेमाल करने के बाद स्पीड कम हो कर 40 kbps रह जाएगी। इस प्लान में आपको 200 मिनट की मुफ्त लोकल, STD और रोमिंग वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है।