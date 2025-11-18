BSNL झारखंड सर्किल 2030 तक देगा 6जी की सुविधा, हर गांव तक ब्राडबैंड पहुंचाना लक्ष्य

कुमार गौरव, रांची। वर्ष 2000 में भारत के दूरसंचार इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। केंद्र सरकार ने देश की दूरसंचार विरासत को आधुनिक युग में आगे बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना की। उसी वर्ष देश के मानचित्र पर एक नया राज्य झारखंड अस्तित्व में आया। झारखंड सर्किल के जीएम ईबी उमेश प्रसाद साह ने बीएसएनएल की उपलब्धियों एवं योजनाओं पूरी की जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी के साथ शुरू हुआ बीएसएनएल झारखंड टेलीकाम सर्किल का सफर, एक नया मिशन, जिसका उद्देश्य था हर गांव, हर घर और हर नागरिक को संचार क्रांति से जोड़ना...। आज 16 लाख लोगों को बीएसएनएल द्वारा मोबाइल की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

शुरुआती दिनों बीएसएनएल झारखंड के पास सीमित संसाधन थे, पुरानी प्रणालियां, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और दूरस्थ गांव, लेकिन दृढ़ संकल्प और तकनीकी उत्कृष्टता के बल पर इस सर्किल ने झारखंड में एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क की नींव रखी, जो आज लोगों की जीवनरेखा बन चुका है।

शुरुआती कार्य जीएमटीडी रांची भवन के दो मंजिलों में और संकल्प भवन नामक किराये के भवन से शुरू हुआ। बाद में, वर्ष 2003 में यह कार्यालय एआरटीटीसी भवन में स्थानांतरित हुआ। मोबाइल सेवाओं का झारखंड में शुभारंभ वर्ष 2003 में हुआ, जब सी-डाट एमएससी पटना से झारखंड की 2जी मोबाइल ट्रैफिक केवल 13 मोबाइल बीटीएस से संचालित होती थी। वर्ष 2006 में इरिक्शन तकनीक के जुड़ने से नेटवर्क को मजबूती मिली।

वर्ष 2009 में बीएसएनएल ने देश के 11 प्रमुख शहरों में 3जी सेवाएं शुरू कीं, जिसमें रांची भी शामिल था। जिसने झारखंड को हाई-स्पीड डेटा और वीडियो कालिंग के युग में प्रवेश दिलाया। बाद के वर्षों में जेडटीई एचएलआर, मीडिया गेटवे, एसजीएसएन जैसी नई प्रणालियां जोड़ी गईं।

2016 में 4जी सेवाओं के शुभारंभ के साथ बीएसएनएल झारखंड ने दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का सपना साकार करना शुरू किया। वहीं, अगले 25 वर्षों में झारखंड सर्किल द्वारा 5जी को अपग्रेड कर हाईस्पीड 6जी की सुविधा देना प्राथमिकता है। साथ ही सीसीटीवी हैकिंग को कम करने के लिए सिक्योर्ड सीसीटीवी सर्विसेज और सिक्योर्ड इंटरनेट सर्विसेज देने की योजना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 800 से अधिक मोबाइल टावर लगाए : वर्ष 2015-16 में, केंद्र सरकार के यूएसओएफ के सहयोग से, झारखंड के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 800 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए, जिससे वहां के ग्रामीणों को पहली बार संचार की सुविधा मिली।

2024 में बीएसएनएल झारखंड ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित सी-डाट 4जी सेवाएं शुरू कीं, जो भविष्य में 5जी अपग्रेडेबल हैं। यह परियोजना, 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करती है। इस योजना के तहत 700 से अधिक नए 4जी टावर झारखंड के सबसे सुदूर इलाकों में लगाए गए, जहां पहले कोई भी निजी आपरेटर नहीं था। साथ ही, 816 एलडब्ल्यूई टावरों पर भी 4जी सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं।

जहां कभी नेटवर्क 13 बीटीएस से शुरू हुआ था, आज यह संख्या लगभग 6000 मोबाइल बीटीएस तक पहुंच चुकी है, यह डिजिटल विभाजन को पाटने का जीवंत प्रमाण है। 4जी सेवाओं के बाद मात्र छह महीनों में डेटा ट्रैफिक 41 टीबी से बढ़कर 68 टीबी प्रतिदिन तक पहुंच गया।

फाइबर टू द होम सेवाएं वर्ष 2020 में शुरू हुईं, जिसने सरकारी विभागों, अस्पतालों, स्कूलों और उद्योगों को नई डिजिटल शक्ति दी। 2024 तक बीएसएनएल झारखंड के एफटीटीएच ग्राहकों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई। भारतनेट, ग्रामीण वाईफाई और एलडब्ल्यूई परियोजनाएं झारखंड के सुदूर इलाकों में ब्राडबैंड लेकर पहुंचीं।

2013 में भारतनेट परियोजना की शुरुआत हुई और 2014 में गोला ब्लाक के बांदा ग्राम पंचायत से आप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद अगले सात वर्षों में 16,000 किमी से अधिक ओएफसी बिछाई गई, जिससे हर ग्राम पंचायत को जोड़ा जा सका।

एआरटीटीसी परिसर में स्थित इसरो सैटेलाइट गेटवे स्टेशन बीएसएनएल झारखंड की उपलब्धियों में गौरव का प्रतीक है। जहां जी-सैट11 और जी-सैट 20 उपग्रहों की अर्थ स्टेशन मौजूद है। यह स्टेशन न केवल पूर्वोत्तर भारत बल्कि झारखंड के सुदूर मोबाइल साइटों के लिए भी संचार की रीढ़ है।