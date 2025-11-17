BSNL का करोड़ों यूजर्स को तोहफा: सस्ते में डेली 2.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL प्राइवेट ऑपरेटर्स को टक्कर देने के लिए नए नए प्रीपेड प्लान्स और ऑफर्स पेश कर रही है। वहीं, एक बार फिर कंपनी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है और सिल्वर जुबली प्लान पेश किया है। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसके तहत कंपनी सस्ते में न सिर्फ डेटा बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है।

दरअसल पिछले कुछ वक्त से BSNL के यूजर्स लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में कंपनी अपने यूजर बेस को वापस जोड़ने के लिए कई शानदार प्लान पेश कर रही है। TRAI के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल महीने में BSNL के ग्राहक आधार में गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी ने नए ऑफर्स की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ा दी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये सिल्वर जुबली प्रीपेड प्लान क्या-क्या बेनिफिट्स दे रहा है..

BSNL सिल्वर जुबली प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स BSNL ने इस सिल्वर जुबली प्रीपेड प्लान की कीमत 225 रुपये है। इस रिचार्ज में आपको 30 दिनों की वैधता मिलती है और इसमें हर दिन आपको 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। साथ ही इस प्लान में आपको लोकल और एसटीडी दोनों तरह की कॉलिंग पूरी तरह से अनलिमिटेड मिलेगी। इतना ही नहीं इस प्लान में आपको रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी। डेली डेटा लिमिट खत्म होने पर इंटरनेट स्पीड 40 kbps पर आ जाएगी।