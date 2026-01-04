BSNL का ‘Kickstart 2026’ ऑफर, सिर्फ ₹1 में मिलेंगे कॉल और डेटा बेनिफिट्स
BSNL ने 'Kickstart 2026' ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड मिल रहा है। इस प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक के बाद एक प्रीपेड प्लान्स पेश कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपनी वॉइस ओवर वाई-फाई सर्विस भी लॉन्च की है। अब कंपनी ने ‘Kickstart 2026’ ऑफर पेश किया है, जिसमें वह सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड दे रही है। साथ ही 30 दिनों की अनलिमिटेड कनेक्टिविटी भी मिल रही है।
यह ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर एक भरोसेमंद नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। BSNL ने इस ऑफर की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की है और इसे ‘Kickstart 2026’ ऑफर नाम दिया है। आइए जानते हैं कि कंपनी इस ₹1 वाले ऑफर में क्या-क्या दे रही है।
BSNL का ‘Kickstart 2026’ ऑफर
BSNL के स्पेशल ऑफर के तहत कंपनी अपने यूजर्स को सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड दे रही है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी शामिल है, यानी आप जितना चाहें उतना फोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा, इस ऑफर में रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है।
Kickstart 2026 with BSNL’s ₹1 Offer featuring 30 days of unlimited connectivity and 2GB daily data, 100 SMS/day, unlimited calls @ just Rs 1.— BSNL India (@BSNLCorporate) January 3, 2026
Walk into your nearest BSNL CSC or retailer today!
Offer valid till 31st January, 2026.#BSNL #DigitalBharat #BSNLOffer #RechargeNow… pic.twitter.com/ZWOR2blpnG
BSNL की 4G सर्विस अब देश के कई हिस्सों में लॉन्च हो गई है, इसलिए आपको हाई-स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा। इस प्लान में रोजाना 100 फ्री SMS मैसेज भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, आपको बहुत कम कीमत में एक पूरा मंथली प्लान मिल रहा है।
कहां से मिलेगा यह ऑफर?
BSNL ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि यह ऑफर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे अपने नजदीकी BSNL CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या रिटेल स्टोर से ले सकते हैं। इंटरेस्टेड कस्टमर्स अपने नजदीकी BSNL सेंटर जाकर मात्र ₹1 में नया सिम कार्ड ले सकते हैं। कंपनी के अनुसार, यह स्पेशल ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक वैलिड है, यानी आपके पास यह मौका लिमिटेड टाइम के लिए है।
