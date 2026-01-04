BSNL का ‘Kickstart 2026’ ऑफर, सिर्फ ₹1 में मिलेंगे कॉल और डेटा बेनिफिट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक के बाद एक प्रीपेड प्लान्स पेश कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपनी वॉइस ओवर वाई-फाई सर्विस भी लॉन्च की है। अब कंपनी ने ‘Kickstart 2026’ ऑफर पेश किया है, जिसमें वह सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड दे रही है। साथ ही 30 दिनों की अनलिमिटेड कनेक्टिविटी भी मिल रही है।

यह ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर एक भरोसेमंद नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। BSNL ने इस ऑफर की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की है और इसे ‘Kickstart 2026’ ऑफर नाम दिया है। आइए जानते हैं कि कंपनी इस ₹1 वाले ऑफर में क्या-क्या दे रही है।

BSNL का ‘Kickstart 2026’ ऑफर BSNL के स्पेशल ऑफर के तहत कंपनी अपने यूजर्स को सिर्फ ₹1 में नया सिम कार्ड दे रही है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी शामिल है, यानी आप जितना चाहें उतना फोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा, इस ऑफर में रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है।