    500 रुपये से कम के इस प्लान में मिलती है 72 दिन की वैलिडिटी, रोज 2GB डेटा-100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    BSNL का 485 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बेहद किफायती है और 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज डेटा और 100 SMS रोज मिलते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में ऐसा प्लान आमतौर पर 700 रुपये से कम में नहीं मिलता। BSNL देशभर में तेजी से 4G साइट्स लगा रहा है और आने वाले महीनों में 5G भी लॉन्च करेगा। 

    BSNL 500 रुपये से कम में एक बढ़िया प्लान ऑफर करता है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पास एक 72 दिन की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है जिसकी कीमत असल में 500 रुपये से कम है। इस प्लान में वॉयस कॉलिंग, डेटा और SMS बेनिफिट्स मिलते हैं। ये प्लान इंडस्ट्री के हिसाब से काफी सस्ता है। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इस तरह का 70+ दिन वैलिडिटी वाला प्लान 700 रुपये से कम में नहीं देते। यहां ये प्लान 500 रुपये से कम में मिल रहा है। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 485 रुपये है। आइए इस प्रीपेड प्लान को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इसमें यूजर्स को क्या मिलता है।

    BSNL के 485 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की डिटेल

    BSNL का 485 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और 2GB डेली डेटा ऑफर करता है। 2GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40 Kbps तक हो जाती है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 72 दिन की है। जो BSNL यूजर्स इस प्लान को रिचार्ज करना चाहते हैं, वो BSNL सेल्फ केयर ऐप या टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट से रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक थर्ड-पार्टी ऐप्स/प्लेटफॉर्म जैसे- PhonePe, CRED, GPay और दूसरे से भी रिचार्ज कर सकते हैं।

    सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत में अपने हाई-स्पीड नेटवर्क को फैलाने पर फोकस कर रही है। सरकारी ऑफिशियल्स के मुताबिक, कंपनी देशभर में करीब 98,000 4G साइट्स तैनात कर चुकी है। ये 4G एक्सपांशन इन साइट्स से आगे भी जारी रहेगा और टेलीकॉम कंपनी अगले कुछ महीनों में 5G लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

    कंपनी के 4G और 5G दोनों होम-ग्रोन टेक्नोलॉजी पर होंगे। जो 4G पहले से तैनात है, वो पूरी तरह इंडियन कंपनियों द्वारा बनाया गया है, जिनमें Tejas Networks और टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ( C-DoT) शामिल हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) यहां सिस्टम इंटीग्रेटर है और मोबाइल नेटवर्क्स की डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस में मदद कर रहा है।

