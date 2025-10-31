500 रुपये से कम के इस प्लान में मिलती है 72 दिन की वैलिडिटी, रोज 2GB डेटा-100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पास एक 72 दिन की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है जिसकी कीमत असल में 500 रुपये से कम है। इस प्लान में वॉयस कॉलिंग, डेटा और SMS बेनिफिट्स मिलते हैं। ये प्लान इंडस्ट्री के हिसाब से काफी सस्ता है। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इस तरह का 70+ दिन वैलिडिटी वाला प्लान 700 रुपये से कम में नहीं देते। यहां ये प्लान 500 रुपये से कम में मिल रहा है। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 485 रुपये है। आइए इस प्रीपेड प्लान को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इसमें यूजर्स को क्या मिलता है।

BSNL के 485 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की डिटेल BSNL का 485 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS और 2GB डेली डेटा ऑफर करता है। 2GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40 Kbps तक हो जाती है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 72 दिन की है। जो BSNL यूजर्स इस प्लान को रिचार्ज करना चाहते हैं, वो BSNL सेल्फ केयर ऐप या टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट से रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक थर्ड-पार्टी ऐप्स/प्लेटफॉर्म जैसे- PhonePe, CRED, GPay और दूसरे से भी रिचार्ज कर सकते हैं।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत में अपने हाई-स्पीड नेटवर्क को फैलाने पर फोकस कर रही है। सरकारी ऑफिशियल्स के मुताबिक, कंपनी देशभर में करीब 98,000 4G साइट्स तैनात कर चुकी है। ये 4G एक्सपांशन इन साइट्स से आगे भी जारी रहेगा और टेलीकॉम कंपनी अगले कुछ महीनों में 5G लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।