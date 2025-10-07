BSNL का 225 रुपये वाला प्लान: 30 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

BSNL ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर 225 रुपये का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग प्रतिदिन 2.5GB डेटा और 100 एसएमएस मुफ्त मिलेंगे। BSNL के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा जिसमें यूजर्स को 350 से ज्यादा लाइव टीवी और OTT ऐप का सपोर्ट मिलेगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BSNL अपने अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान के लिए जाना जाता है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी (सिल्वर जुबली) के मौके पर यूजर्स के लिए खास प्लान पेश किया है। बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले ही देशभर में अपनी 4जी सर्विस लॉन्च की है। 25 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएनएल ने यूजर्स के लिए 30 दिन वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा ऑफर करता है। यहां हम आपको बीएसएनएल के नए प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

BSNL का 30 दिन वाला नया प्लान BSNL का यह प्लान 225 रुपये का आता है। इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग के साथ फ्री रोमिंग भी ऑफर किया जा रहा है। डेटा बेनिफिट की बात करें तो बीएसएनल यूजर्स को इस प्लान के साथ रोज 2.5GB का डेटा मिलेगा। इसके साथ ही रोज 100 एसएमएस भी मिलेंगे। बीएसएनएल के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें यूजर्स को 350 से ज्यादा लाइव टीवी और OTT ऐप का सपोर्ट मिलेगा।

BSNL celebrates 25 years of connecting Bharat! Get the ₹225 Plan - Unlimited Calls, 2.5 GB/Day, 100 SMS/Day, 30 Days Validity. A special thank you for being part of our 25-year journey of trust and connectivity.https://t.co/yDeFrwKDl1#BSNL #BSNLPlan #SilverJubilee… pic.twitter.com/Tsf7GzP5Ej — BSNL India (@BSNLCorporate) October 6, 2025 बीएसएनएल का यह प्लान प्राइवेट कंपनियों की तुलना में बेहद अफोर्डेबल है। 30 दिन वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.5GB का डेटा मिलेगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का ऐसा प्लान 100 से 200 रुपये तक महंगा है।