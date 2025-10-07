Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL का 225 रुपये वाला प्लान: 30 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    BSNL ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर 225 रुपये का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग प्रतिदिन 2.5GB डेटा और 100 एसएमएस मुफ्त मिलेंगे। BSNL के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा जिसमें यूजर्स को 350 से ज्यादा लाइव टीवी और OTT ऐप का सपोर्ट मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    BSNL लाया 30 दिन वैलिडिटी वाला नया प्लान

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BSNL अपने अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान के लिए जाना जाता है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी (सिल्वर जुबली) के मौके पर यूजर्स के लिए खास प्लान पेश किया है। बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले ही देशभर में अपनी 4जी सर्विस लॉन्च की है। 25 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएनएल ने यूजर्स के लिए 30 दिन वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा ऑफर करता है। यहां हम आपको बीएसएनएल के नए प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL का 30 दिन वाला नया प्लान

    BSNL का यह प्लान 225 रुपये का आता है। इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग के साथ फ्री रोमिंग भी ऑफर किया जा रहा है। डेटा बेनिफिट की बात करें तो बीएसएनल यूजर्स को इस प्लान के साथ रोज 2.5GB का डेटा मिलेगा। इसके साथ ही रोज 100 एसएमएस भी मिलेंगे। बीएसएनएल के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें यूजर्स को 350 से ज्यादा लाइव टीवी और OTT ऐप का सपोर्ट मिलेगा।

    बीएसएनएल का यह प्लान प्राइवेट कंपनियों की तुलना में बेहद अफोर्डेबल है। 30 दिन वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.5GB का डेटा मिलेगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का ऐसा प्लान 100 से 200 रुपये तक महंगा है।

    नेटवर्क अपग्रेड पर है बीएसएनएल का फोकस

    BSNL अपने यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी ऑफर करने के लिए नेटवर्क अपग्रेड पर फोकस कर रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही एक लाख 4जी टॉवर लगाएं है। इसके साथ ही कंपनी ने देशभर में अपनी 4जी सर्विस शुरू कर दिए हैं।

    इसके साथ ही कंपनी नए 4जी टॉवर लगाने पर भी काम जारी है। इन 4जी टॉवर्स को आसानी से 5जी में अपग्रेड किया जा सकता है। यानी जल्द ही बीएसएनल अपनी 5जी सर्विस भी शुरू करेगी।

    यह भी पढ़ें- Airtel, Jio, Vi और BSNL में eSIM एक्टिवेट करने का तरीका यहां जानें, आसान हैं स्टेप्स