BSNL 4G अपने फोन में कैसे करें एक्टिवेट? सबसे आसान तरीका जानें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएनएल ने हाल के दिनों में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए कुछ बेहतरीन और किफायती प्रीपेड प्लान पेश किए हैं, जिससे कई यूजर्स खुश हैं। लाखों यूजर्स तो अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का साथ छोड़कर बीएसएनएल के साथ जुड़ गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी लॉन्च किया था।

अब देशभर में बीएसएनएल की 4G इंटरनेट स्पीड मिलने लगी है। कुछ इलाकों में बीएसएनएल की 4G इंटरनेट स्पीड 50 Mbps तक दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि अब आप बीएसएनएल के साथ न सिर्फ बेहतर वीडियो कॉलिंग, बल्कि स्ट्रीमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग का भी आनंद ले पाएंगे।

वहीं, अगर आपके पास बीएसएनएल का 4G या 5G सिम है, लेकिन आपके डिवाइस में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन में बीएसएनएल 4G एक्टिवेट कर सकते हैं।