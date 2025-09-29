BSNL 4G अपने फोन में कैसे करें एक्टिवेट? सबसे आसान तरीका जानें

Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    बीएसएनएल ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए किफायती प्लान पेश किए हैं जिससे कई यूजर्स खुश हैं। हाल ही में बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क भी लॉन्च किया गया है जिससे इंटरनेट स्पीड 50 Mbps तक दर्ज की गई है। अगर आपके डिवाइस में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फोन में बीएसएनएल 4G एक्टिवेट कर सकते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएनएल ने हाल के दिनों में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए कुछ बेहतरीन और किफायती प्रीपेड प्लान पेश किए हैं, जिससे कई यूजर्स खुश हैं। लाखों यूजर्स तो अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का साथ छोड़कर बीएसएनएल के साथ जुड़ गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी लॉन्च किया था।

    अब देशभर में बीएसएनएल की 4G इंटरनेट स्पीड मिलने लगी है। कुछ इलाकों में बीएसएनएल की 4G इंटरनेट स्पीड 50 Mbps तक दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि अब आप बीएसएनएल के साथ न सिर्फ बेहतर वीडियो कॉलिंग, बल्कि स्ट्रीमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग का भी आनंद ले पाएंगे।

    वहीं, अगर आपके पास बीएसएनएल का 4G या 5G सिम है, लेकिन आपके डिवाइस में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन में बीएसएनएल 4G एक्टिवेट कर सकते हैं।

    BSNL 4G अपने फोन में कैसे करें एक्टिवेट?

    • सबसे पहले तो अपने फोन को ऑफ करें।
    • BSNL 4G सिम निकालें और कुछ सेकंड बाद वापस डालें।
    • फोन ऑन करें और आने वाले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स नोटिफिकेशन को इंस्टॉल कर लें।
    • कॉल और डेटा के लिए BSNL के सिम को सेलेक्ट कर लें।
    • अगर आप डिवाइस में दो सिम यूज कर रहे हैं, तो कॉल और डेटा दोनों के लिए BSNL सिम को एक्टिव करें।
    • Mobile Network सेटिंग्स में जाकर BSNL सिम को सेलेक्ट करें।
    • इसके बाद Preferred Network Type सेट करें और नेटवर्क सेटिंग्स में 5G/4G/3G/2G Auto ऑप्शन चुनें।
    • इससे फोन आसानी से 4G नेटवर्क पकड़ पाएगा।

    ये ऑप्शन भी रखें ऑन

    इन सेटिंग को करने के बाद BSNL 4G पाने के लिए Data Roaming वाले ऑप्शन को भी ऑन रखें। इसे ऑफ रखने पर नेटवर्क काम नहीं करेगा। इसके अलावा ऑपरेटर सेटिंग्स को Auto पर ही रखें। अगर नेटवर्क नहीं आता, तो मैन्युअली 404 39 – BSNL Mobile सेलेक्ट करें।

