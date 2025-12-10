Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL का 30 दिन वाला सस्ता प्लान: हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलमिटेड कॉलिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    बीएसएनएल अपने किफायती रिचार्ज प्लान्स के कारण लोकप्रिय है। 25वीं वर्षगांठ पर, कंपनी 30 दिनों की वैधता वाला ₹225 का प्लान लेकर आई है, जिसमें अनलिमिटेड ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    BSNL का 30 दिन वाला सस्ता प्लान: हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलमिटेड कॉलिंग भी


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बीएसएनएल अपने अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान्स की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर ग्राहकों के लिए कुछ वक्त पहले एक खास प्लान पेश किया था। अब कंपनी ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्लान के बारे में एक पोस्ट शेयर की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले देशभर में अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है और अब 5G भी जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, 25 साल पूरे होने के इस खास मौके पर सरकारी कंपनी यूजर्स के लिए 30 दिन वैलिडिटी वाला एक खास प्रीपेड प्लान लेकर आई है, जो न सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे रहा है बल्कि इसमें डेटा और SMS बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। चलिए इस जबरदस्त प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    BSNL का ₹225 वाला Silver Jubilee Plan

    BSNL के इस जबरदस्त प्लान की कीमत 225 रुपये है जिसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती है। साथ ही इस प्लान में कंपनी अनलमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है। डेटा बेनिफिट के मामले में तो प्लान काफी शानदार लग रहा है जहां इस प्लान के साथ आपको रोजाना 2.5GB हाई स्पीड डेटा मिलने वाला है।

    इसके अलावा, प्लान में रोजाना 100 एसएमएस करने की सुविधा भी मिल रही है। बीएसएनएल के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है, जिसमें यूजर्स को 350 प्लस लाइव टीवी और OTT ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है।

    BSNL का 347 रुपये वाला प्लान भी जबरदस्त

    वहीं, अगर आप ज्यादा वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं तो BSNL का 347 रुपये वाला प्लान भी जबरदस्त है। इस प्लान में आपको 50-दिन की वैलिडिटी मिल रही है। इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS मैसेज करने की सुविधा मिलती है।

    यह भी पढ़ें- BSNL का 50 दिन वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा भी