BSNL का 30 दिन वाला सस्ता प्लान: हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलमिटेड कॉलिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बीएसएनएल अपने अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान्स की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर ग्राहकों के लिए कुछ वक्त पहले एक खास प्लान पेश किया था। अब कंपनी ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्लान के बारे में एक पोस्ट शेयर की है।

इससे पहले बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले देशभर में अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है और अब 5G भी जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, 25 साल पूरे होने के इस खास मौके पर सरकारी कंपनी यूजर्स के लिए 30 दिन वैलिडिटी वाला एक खास प्रीपेड प्लान लेकर आई है, जो न सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे रहा है बल्कि इसमें डेटा और SMS बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। चलिए इस जबरदस्त प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

BSNL का ₹225 वाला Silver Jubilee Plan BSNL के इस जबरदस्त प्लान की कीमत 225 रुपये है जिसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती है। साथ ही इस प्लान में कंपनी अनलमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है। डेटा बेनिफिट के मामले में तो प्लान काफी शानदार लग रहा है जहां इस प्लान के साथ आपको रोजाना 2.5GB हाई स्पीड डेटा मिलने वाला है।

इसके अलावा, प्लान में रोजाना 100 एसएमएस करने की सुविधा भी मिल रही है। बीएसएनएल के इस प्लान में BiTV का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है, जिसमें यूजर्स को 350 प्लस लाइव टीवी और OTT ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है।