    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    BSNL ने 347 रुपये का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो 50 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है। क ...और पढ़ें

    BSNL का 50 दिन वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL पिछले कुछ समय से एक के बाद एक शानदार प्रीपेड प्लान्स ऑफर कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ऐसे प्लान्स भी पेश किए हैं जिनमें बहुत कम कीमत में ज्यादा डेटा और दूसरे फायदे मिल रहे हैं। इसी बीच कंपनी सिर्फ 347 रुपये की कीमत वाला एक और सस्ता प्लान लेकर आई है, जिसमें कंपनी 50 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स भी दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक बजट-फ्रेंडली पैक है जिसे उन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते और लंबी वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं। BSNL का कहना है कि आज कई लोग महंगे रिचार्ज प्लान देखकर 'नहीं यार' कह देते हैं और फिर सोचने के बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन यह प्लान उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है।

    BSNL का 347 रुपये वाला प्लान

    BSNL के प्रीपेड प्लान के फायदों की बात करें तो, कंपनी इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग देती है, यानी आप एक बार रिचार्ज करने पर 50 दिनों तक अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा भी देती है। प्लान में 100 SMS मैसेज करने की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, जो बात इस प्लान को खास बनाती है, वो है इसकी 50-दिन की वैलिडिटी, जो इसे प्राइवेट कंपनियों के इसी कीमत वाले प्लान से अलग बनाती है। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो कम बजट में लंबे समय तक चलने वाला रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं।

    यहां से करें रिचार्ज

    कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्लान के बारे में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'यही तो चाहिए था' इस टैगलाइन के साथ पेश किया गया है, जो कंपनी के अनुसार, यह बताता है कि इसे कंज्यूमर्स की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि कस्टमर्स इस प्लान को BSNL की सेल्फ केयर एप वेबसाइट या अपने नजदीकी रिटेलर के जरिए एक्टिवेट करवा सकते हैं। यह कदम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान से बचाने में भी आपकी काफी मदद कर सकता है।

