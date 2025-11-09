Language
    BSNL का गजब ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक, 1 रुपये में डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने की खबरों के बीच, BSNL नए ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लाया है। मात्र 1 रुपये में पूरे महीने के लिए मुफ्त कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और SMS का लाभ उठाया जा सकता है। यह ऑफर 15 नवंबर तक ही सीमित है, जिसमें प्रतिदिन 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। यह सुविधा केवल नए BSNL यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें फिर से बढ़ा सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रिपोर्ट्स के बीच, सरकारी टेलीकॉम कंपनी एक ऐसा ऑफर दे रही है जो आपको हैरान कर सकता है। जी हां, ये ऑफर पूरे एक महीने के लिए सिर्फ 1 रुपये में फ्री कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और SMS दे रहा है।

    हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और यह 15 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसलिए, अगर आप भी पूरे महीने कम कीमत पर फ्री कॉलिंग और हाई-स्पीड डेटा का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको यह BSNL ऑफर जरूर चेक करना चाहिए। आइये इसके बारे में जानें...

    BSNL का ₹1 वाला जबरदस्त ऑफर

    दरअसल, BSNL नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यह शानदार ऑफर दे रहा है, जिसमें कंपनी सिर्फ ₹1 में 30 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। इतना ही नहीं, इस प्लान के साथ आपको हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरे महीने के लिए कुल 60GB डेटा और पूरी कॉलिंग के फायदे मिलेंगे। हालांकि, डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 40 kbps हो जाएगी, लेकिन आपकी बेसिक कनेक्टिविटी बनी रहेगी।

    किसे मिलेगा यह ऑफर?

    यह ऑफर मौजूदा यूजर्स के लिए नहीं है। कंपनी ने यह ऑफर सिर्फ नए BSNL यूजर्स के लिए पेश किया है। पुराने कस्टमर्स इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। कंपनी नए कनेक्शन के साथ एक फ्री 4G SIM भी दे रही है, इसलिए यूजर्स को एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

    यह ₹1 वाला ऑफर पाने के लिए, आप अपने नजदीकी BSNL रिटेलर या कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। इसके अलावा, इसे BSNL वेबसाइट या BSNL सेल्फ-केयर ऐप के जरिए भी एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक ही वैलिड है।

