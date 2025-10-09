iPhone पर स्पैम कॉल से हैं परेशान? तो इस नए फीचर को करें ऑन
एपल ने iOS 26 अपडेट में iPhone यूजर्स के लिए 'Ask Reason for Calling' फीचर पेश किया है। यह फीचर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को स्क्रीन करेगा और कॉल करने वाले से नाम और कॉल का कारण पूछेगा। जानकारी मिलने के बाद ही फोन रिंग करेगा, जिससे यूजर्स स्पैम कॉल्स से बच सकेंगे। यह फीचर 'Silence Unknown Callers' से बेहतर है, क्योंकि यह जरूरी कॉल्स को ब्लॉक नहीं करता।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने हाल ही में अपने सभी एलिजिबल डिवाइस के लिए सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट, iOS 26 रोल आउट किया था। यह नया अपडेट कई नए फीचर्स के साथ आता है। हालांकि इस अपडेट में iPhone वालों के लिए एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है जो आपको स्पैम कॉल से बचा सकता है। जी हां कंपनी एक नया 'Ask Reason for Calling' फीचर लेकर आई है।
यह नया फीचर इसके मौजूदा कॉल स्क्रीनिंग फीचर पर ही बेस्ड है, जो अनजान कॉल्स को अपने आप वॉइसमेल पर सेंड कर देता है। इस अपडेट के जरिए iPhones अनजान कॉल करने वालों से उनका नाम और कॉल करने की वजह पूछकर उन्हें नोटिफिकेशन भेजेगा।
iPhone खुद देगा कॉल का जवाब
इस फीचर को ऑन करने के बाद यह बैकग्राउंड में अपने आप रन हो जाएगा। ऐसे में जब आपके कॉन्टैक्ट्स में शामिल न होने वाला कोई शख्स आपको कॉल करता है, तो iPhone आपकी ओर से कॉल का जवाब देगा और कॉल करने वाले की जानकारी मांगेगा। जब कॉल करने वाले अपना नाम और कॉल करने का कारण बता देगा तो इसके बाद ही फोन रिंग करेगा और जानकारी दिखाएगा।
पिछले फीचर से कैसे है बेहतर
कंपनी का कहना है कि यह फीचर iPhone यूजर्स को स्पैम कॉल्स से बचने में मदद करेगा। यानी आप इससे बिना जरूरी कॉल्स, जैसे डिलीवरी एग्ज़ीक्यूटिव या सर्विस प्रोवाइडर से आने वाली कॉल्स मिस किए बिना अपनी बातें पूरी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले 'Silence Unknown Callers' फीचर भी दिया गया था जो जरूरी कॉल्स को भी ब्लॉक कर देता था, जबकि 'Ask Reason for Calling' फीचर कॉल के यूजर्स तक पहुंचने से पहले रीजन बताता है।
Ask Reason for Calling फीचर कैसे करें ऑन?
इस फीचर को ऑन करने के लिए iPhone यूजर्स को सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। इसके बाद सर्च बार में 'फोन' सर्च करें। यहां आपको थोड़ा स्क्रॉल करने पर अनजान कॉलर्स की स्क्रीनिंग पर जाकर Ask Reason for Calling' फीचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यह फीचर iOS 26 अपडेट को सपोर्ट करने वाले सभी iPhones के साथ रोल आउट हो गया है।
