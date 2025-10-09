iPhone पर स्पैम कॉल से हैं परेशान? तो इस नए फीचर को करें ऑन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने हाल ही में अपने सभी एलिजिबल डिवाइस के लिए सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट, iOS 26 रोल आउट किया था। यह नया अपडेट कई नए फीचर्स के साथ आता है। हालांकि इस अपडेट में iPhone वालों के लिए एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है जो आपको स्पैम कॉल से बचा सकता है। जी हां कंपनी एक नया 'Ask Reason for Calling' फीचर लेकर आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह नया फीचर इसके मौजूदा कॉल स्क्रीनिंग फीचर पर ही बेस्ड है, जो अनजान कॉल्स को अपने आप वॉइसमेल पर सेंड कर देता है। इस अपडेट के जरिए iPhones अनजान कॉल करने वालों से उनका नाम और कॉल करने की वजह पूछकर उन्हें नोटिफिकेशन भेजेगा।

iPhone खुद देगा कॉल का जवाब इस फीचर को ऑन करने के बाद यह बैकग्राउंड में अपने आप रन हो जाएगा। ऐसे में जब आपके कॉन्टैक्ट्स में शामिल न होने वाला कोई शख्स आपको कॉल करता है, तो iPhone आपकी ओर से कॉल का जवाब देगा और कॉल करने वाले की जानकारी मांगेगा। जब कॉल करने वाले अपना नाम और कॉल करने का कारण बता देगा तो इसके बाद ही फोन रिंग करेगा और जानकारी दिखाएगा।

पिछले फीचर से कैसे है बेहतर कंपनी का कहना है कि यह फीचर iPhone यूजर्स को स्पैम कॉल्स से बचने में मदद करेगा। यानी आप इससे बिना जरूरी कॉल्स, जैसे डिलीवरी एग्ज़ीक्यूटिव या सर्विस प्रोवाइडर से आने वाली कॉल्स मिस किए बिना अपनी बातें पूरी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले 'Silence Unknown Callers' फीचर भी दिया गया था जो जरूरी कॉल्स को भी ब्लॉक कर देता था, जबकि 'Ask Reason for Calling' फीचर कॉल के यूजर्स तक पहुंचने से पहले रीजन बताता है।