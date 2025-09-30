Language
    2000 रुपये से कम में ट्रू वायरलेस ईयरबड्स: ANC और Ultra Bass जैसे कमाल के फीचर्स भी

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क नई दिल्ली। अगर आप 2000 रुपये से कम में किफायती ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। boAt JBL CMF OnePlus और Realme जैसे ब्रांडों के ईयरबड्स में पावरफुल साउंड ड्राइवर्स एक्टिव नॉइज कैंसलेशन लंबी बैटरी लाइफ और गेमिंग के लिए कम लेटेंसी जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये ईयरबड्स कम बजट में बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से 2,000 रुपये से कम कीमत में ऐसे किफायती ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं जो लेटेस्ट फीचर्स से लैस हों। साथ ही ईयरबड्स में पावरफुल साउंड ड्राइवर्स से लेकर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन यानी ANC, लंबी बैटरी लाइफ और गेमिंग के लिए कम लेटेंसी मिले तो ये ईयरबड्स कम बजट में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हमने आपके लिए 5 पॉपुलर ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की एक लिस्ट बनाई है जिससे आप अपने लिए बेस्ट ईयरबड्स चुन सकते हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं...

    boAt Airdopes Loop

    boAt कंपनी की तरफ से आने वाले इन बड्स में आपको 12mm के ड्राइवर और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इन ईयरबड्स में आपको 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। 10 मिनट के चार्ज में आप इन ईयरबड्स को 200 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में डुअल EQ मोड, BEAST मोड समेत कुछ बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं। फिलहाल इनकी कीमत 1599 रुपये है।

    JBL Wave Beam

    जेबीएल कंपनी की तरफ से आने वाले ये ईयरबड्स भी काफी शानदार हैं जिसमें आपको एर्गोनॉमिक स्टिक-क्लोज़्ड डिजाइन में डीप बेस साउंड के साथ 8 मिमी के ड्राइवर मिल जाते हैं। बड्स में आपको 32 घंटे का प्लेबैक और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। इन बड्स की कीमत अभी 1,999 रुपये है।

    CMF by Nothing Buds 2a

    नथिंग के ये ईयरबड्स Dirac और Ultra Bass टेक्नोलॉजी 2.0 द्वारा ट्यून किए गए हैं जिनके अंदर आपको 12.4 मिमी बायो-फाइबर डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही ये दमदार साउंड के लिए बनाए गए हैं। बड्स में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड और 42 dB तक का ANC सपोर्ट भी मिल जाता है। इन्हें अभी आप सिर्फ 1,699 रुपये में खरीद सकते हैं। बड्स में क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी के साथ चार एचडी माइक्रोफोन भी मिलते हैं। बड्स पर आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ और केस के साथ 35.5 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है।

    OnePlus Nord Buds 3

    वनप्लस के ये ईयरबड्स भी काफी कमाल के हैं, जिनमें आपको 12.4mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और नॉइज कैंसलेशन की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट है। ईयरबड्स में आपको 43 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। फिलहाल अमेजन पर इनकी कीमत 1799 रुपये है।

    Realme Buds T310

    लिस्ट में आखिरी ईयरबड्स की बात करें तो ये Realme कंपनी के हैं, जिनमें 12.4mm डायनामिक बेस ड्राइवर्स और 46db तक ANC सपोर्ट मिलता है। एक बार चार्ज करने पर आप इन्हें 9 घंटे और केस के साथ 40 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट चार्ज करने पर आप इन्हें 5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में 360° स्पैटियल ऑडियो, AI डीप कॉल नॉइज कैंसलेशन, 45 ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी समेत कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल इनकी कीमत 1799 रुपये है।

