Smartphone Buying Guide: फोन में कौन-सा प्रोसेसर है बेस्ट? दूर करें कन्फ्यूजन  

टेक डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फोन में कौन-सा प्रोसेसर सबसे बेहतर है। क्या आपको भी इस सवाल ने परेशान कर रखा है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में प्रोसेसर टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और कंपनियों ने पावर, परफॉर्मेंस और एआई प्रोसेसिंग में नई ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है। मार्केट में फिलहाल तीन बड़ी कंपनियों का दबदबा है जिसमें Apple, Qualcomm और MediaTek शामिल है। आइए जानते हैं कौन-सा चिपसेट किस मामले में सबसे बेहतर है।

Apple A19 Pro Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिप iPhone 17 Pro सीरीज में देखने को मिल रहा है जो परफॉर्मेंस के मामले में अभी मार्केट में सबसे आगे माना जा रहा है। ये प्रोसेसर 3nm आर्किटेक्चर पर बना यह चिप CPU, GPU और NPU तीनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस ऑफर करता है। iOS के साथ इसका डीप इंटीग्रेशन फोन को काफी ज्यादा स्मूद, लैग-फ्री और ज्यादा बैटरी एफिशिएंट बनाता है।

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 दूसरी तरफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बात करें तो इस वक्त Snapdragon 8 Elite Gen 5 फ्लैगशिप सेगमेंट में टॉप पर है। इसमें AI परफॉर्मेंस को पहले से कई गुना बढ़ाया गया है। ये प्रोसेसर एंड्रॉयड गेमर्स, 4K वीडियो शूटिंग, हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है। हाल ही में OnePlus 15 समेत कई दमदार फोन इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए हैं।

MediaTek Dimensity 9500 MediaTek इस बार अपनी Dimensity 9500 चिप की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में है। यह हाई-एंड परफॉर्मेंस को बजट-फ्रेंडली फ्लैगशिप्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये लेटेस्ट चिपसेट Vivo X300 Series और Oppo Find X9 Series में देखने को मिल रहा है