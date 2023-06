अपनी ही फोटो को देखकर हो जाएंगे खुद के फैन, 40 हजार से कम में आते हैं ये बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाले Smartphone

Best Camera Smartphone Under 40K फोटोग्राफी के शौक रखते हैं और खूबसूरत नजारों को कैमरा में कैप्चर करना पसंद करते हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। इस आर्टिकल में ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं जो डीएसएलआर से काफी कम खर्च पर बेहतरीन पिक्चर क्लिक करने में आपके काम आ सकते हैं। इनकी कीमत 40 हजार के आसपास पड़ती है।

Best Camera Smartphone Under 40K Know More About It

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए गूगल पर अलग-अलग वेबसाइट को चेक कर रहे हैं तो आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। इस आर्टिकल में आपको ऐसे स्मार्टफोन मॉडल्स की जानकारी दे रहे हैं, जो बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ आते हैं। इस आर्टिकल में 40 हजार रुपये से कम में आने वाले डिवाइस की जानकारी दे रहे हैं- 40 हजार से कम में कौन-से हैं बेस्ट कैमरा वाले स्मार्टफोन? Samsung Galaxy S21 FE अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो 40 हजार से कम में सैमसंग के ऑप्शन पर जा सकते हैं। सैमसंग का Samsung Galaxy S21 FE स्मार्टफोन AI Single Take, नाइट मोड, Film in both wide and selfie angles जैसी खूबियों के साथ आता है। डिवाइस में 12MP F1.8 मेन कैमरा + 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा + 8MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फोन 32 MP F2.2 फ्रंट कैमरा के साथ आता है। Nothing Phone 1 फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो Nothing Phone 1 भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। Nothing Phone 1 स्मार्टफोन 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ आता है। फोन से पिक्चर क्लिक करने पर किसी भी नजारे के रियल कलर कैप्चर स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। Google Pixel 7a 5G फोटोग्राफी के लिए Google Pixel 7a 5G भी एक बढ़िया ऑप्शन है। फोन की कीमत 40 हजार रुपये के आसपास ही पड़ती है। गूगल पिक्सल के इस डिवाइस की मदद से कम लाइट में भी अच्छी इमेज क्लिक कर सकते हैं। डिवाइस की मदद से ब्लर इमेज को भी फिक्स किया जा सकता है। Google Pixel 7a 5G स्मार्टफोन 64MP प्राइमरी कैमरे के साथ आता है। vivo V27 Pro 5G अच्छी कैमरा क्वालिटी के लिए 40 हजार रुपये से कम में vivo V27 Pro 5G को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीवो का यह फोन 50MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इसके अलावा डिवाइस ट्रिपल कैमरा सेंसर 50MP (OIS) + 8MP + 2MP के साथ आता है।

