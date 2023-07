Apple Personal Voice Feature: क्या है एपल का नया पर्सनल वॉइस टूल, कैसे करता है काम, ऐसे कर सकेंगे एनेबल

Apple iOS 17 Personal Voice Feature Update एपल ने अपने यूजर्स के लिए हाल ही में नए एक्सेसिबिलिटी फीचर को पेश किया है। इन नए फीचर्स में कंपनी ने एक खास फीचर को भी प्रीव्यू किया है। यह फीचर Personal Voice है। यह फीचर कैसे काम करता है और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकत हैं इस आर्टिकल में सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

Apple iOS 17 Personal Voice Feature Update

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एपल अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स रोलआउट करता रहता है। यूजर्स के लिए हाल ही में नए एक्सेसिबिलिटी फीचर को पेश किया है। इन नए फीचर्स में कंपनी ने एक खास फीचर को भी प्रीव्यू किया है। यह फीचर क्या है और कैसे काम करेगा, इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। एपल कौन-सा नया फीचर लाने जा रहा है? एपल ने अपने यूजर्स के लिए पर्सनल वॉइस को नए ऑन-डिवाइस एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी के तहत पेश किया है। यह टूल लाइव स्पीच के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल, लाइव स्पीच फीचर की मदद से एपल यूजर्स अपने टाइप किए गए कंटेंट को आईफोन, आईपैड और मैकबुक के जरिए तेज आवाज में रीड करवा सकता है। यह भी एपल का अपने यूजर्स के लिए एक नया एक्सेसिबिलिटी फीचर है। पर्सनल वॉइस फीचर कैसे करता है काम? इस फीचर का इस्तेमाल यूजर फेसटाइम कॉल्स और इन-पर्सन कम्युनिकेशन में किया जा सकता है। नए पर्सनल वॉइस फीचर की मदद से यूजर लाइव स्पीच को कस्टमाइज कर सकता है। यूजर अपनी वॉइस का इस्तेमाल एक बेहतर वर्जन में कर सकता है। एपल का पर्सनल वॉइस मशीन लर्निंग के जरिए यूजर की वॉइस को रिक्रिएट करता है और इसका इस्तेमाल लाइव स्पीच के दौरान करता है। एपल का यह फीचर बोलने में असमर्थ यूजर्स के लिए भी उनके परिवार और रिश्तेदारों से कनेक्ट करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। Personal Voice को कैसे करें एनेबल? एपल के पर्सनल वॉइस टूल का इस्तेमाल करने के लिए प्री-रिकॉर्डेड वॉइस सैंपल की जरूरत होती है। टूल को एनेबल करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले यूजर को प्रॉम्प्ट 15 मिनट तक रीड करने की जरूरत होती है। हालांकि, बोलने में असमर्थ यूजर्स पर्सनल वॉइस को सेटअप नहीं कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने का ऑप्शन सेटिंग ऐप में मिल सकता है। सेटिंग ऐप में Accessibility ऑप्शन के साथ इस फीचर को देखा जा सकेगा।

Edited By: Shivani Kotnala