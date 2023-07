Apple ने रिलीज किया iOS 17 Beta वर्जन, कैसा होगा यूजर्स का अनुभव और मिलेंगे क्या फायदे, जानें यहां

अपने सालाना इवेंट WWDC 2023 में अपने बहुप्रतिक्षित सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 17 की घोषणा की थी। अब कंपनी ने इसकी बीटा वर्जन पेश कर दिया है । ये अपडेट केवल डेवलपर्स के लिए जारी किया गया है। इसमें आपको कई सुविधाएं मिलती है जिसमें आपको एल्बम में बदलाव के साथ-साथ डिलीट और रिकवर बटन भी मिलता है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple ने iOS 17 के लिए बीटा 3 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट डेवलपर्स के लिए जारी किया जा रहा है और यह कई सुविधाओं और एलीमेंट में बदलाव के साथ आता है। बता दें कि Apple ने इस साल जून में अपने वार्षिक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में iOS 17 पेश किया था। iOS 17 के बदलाव iOS 17 बीटा 3 अपडेट रिसेंटली डिलीटेड एल्बम में बदलाव करता है। इसके साथ ही अलग-अलग डिलीट और रिकवर बटन के बजाय, फोल्डर में अब स्क्रीन के नीचे एक छोटा थ्री-डॉट वाला आइकन होगा, जो रिकवर और डिलीट विकल्प लाएगा। इमेज के लिए ये बदलाव अगर आपके द्वारा कोई इमेज नहीं चुनी गई है, तो दाईं ओर उपलब्ध विकल्प डिलीट ऑल और रिकवर ऑल हैं। एक बार जब कोई यूजर एल्बम में एक या एक से अधिक इमेज का चयन करता है, तो विशिष्ट इमेज को रिकवर करने या डिलीट का विकल्प ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसी तरह, अगर आप किसी व्यक्ति की छवियां डिलीट कर रहे हैं या रिकवर कर रहे हैं, तो आप ‘फीचर दिस पर्सन लेस’विकल्प चुन सकते हैं। हेल्थ ऐप के मेंटल वेलविइंग सेक्शन Apple iOS 17 बीटा 3 हेल्थ ऐप के मेंटल वेलविइंग सेक्शन में डिजाइन परिशोधन भी लाता है। ऐप में अब मूड के हिसाब से मेल खाने के लिए अधिक सुव्यवस्थित रूप और रंग योजना है। इसके अलावा, लेटेस्ट अपडेट में निर्धारित आधार पर मूड लॉग करने के लिए रिमाइंडर चालू करने का विकल्प भी जोड़ा गया है। कस्टमाइज शेड्यूल के साथ दिन के मध्य और दिन के अंत का समय शामिल है। एपल म्यूजिक ऐप एपल म्यूजिक ऐप के लिए, iOS 17 बीटा 2 किसी गाने के बगल में थ्री-डॉट वाले आइकन पर टैप करके गाने के क्रेडिट देखने का विकल्प लाता है, जो चल रहा है, खोजा जा रहा है या प्लेलिस्ट में है। क्रेडिट में सभी कलाकारों, रचना कलाकारों और उन लोगों को दिखाया जाएगा जो प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग में शामिल थे। लॉसलेस या डॉल्बी एटमॉस जैसी उपलब्ध ऑडियो क्वालिटी की जानकारी के साथ पूरे गाने को रखने के लिए एक सेक्शन भी है।

