iPhone 15 पर जबरदस्त डील, 48 हजार से कम में खरीदने का मौका; जानें ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नया iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अब तक सही डील का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये समय आपके लिए सही हो सकता है। Apple iPhone 15 इस वक्त Amazon India पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। ये स्मार्टफोन जिसकी असली कीमत 69,900 रुपये है, अब डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद काफी कम कीमत उपलब्ध है।

इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, फिर भी iPhone 15 50,000 रुपये के अंदर एक दमदार ऑप्शन बना हुआ है। इसमें Dynamic Island, बेहतर बैटरी लाइफ और पावरफुल चिपसेट मिलता है। अगर आप कम बजट में iPhone खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस डील के बारे में।

iPhone 15 पर ये है डील Amazon पर iPhone 15 की कीमत 47,999 रुपये (128GB, Black) लिस्ट की गई है, यानी ओरिजनल प्राइस पर 21,901 रुपये का सीधा डिस्काउंट यहां ग्राहकों को दिया जा रहा है। HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 47,249 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही Amazon नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दे रहा है जो 2,327 रुपये प्रति माह से शुरू है।