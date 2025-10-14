iPhone 15 पर जबरदस्त डील, 48 हजार से कम में खरीदने का मौका; जानें ऑफर्स
अगर आप नया iPhone लेने का सोच रहे हैं लेकिन सही डील का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये सही मौका है। Amazon India पर Apple iPhone 15 पर बड़ी छूट मिल रही है। इसकी असली कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन अब ये 50,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है। इसमें A16 Bionic चिप, Dynamic Island और शानदार कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स मिलते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नया iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अब तक सही डील का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये समय आपके लिए सही हो सकता है। Apple iPhone 15 इस वक्त Amazon India पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। ये स्मार्टफोन जिसकी असली कीमत 69,900 रुपये है, अब डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद काफी कम कीमत उपलब्ध है।
इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, फिर भी iPhone 15 50,000 रुपये के अंदर एक दमदार ऑप्शन बना हुआ है। इसमें Dynamic Island, बेहतर बैटरी लाइफ और पावरफुल चिपसेट मिलता है। अगर आप कम बजट में iPhone खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस डील के बारे में।
iPhone 15 पर ये है डील
Amazon पर iPhone 15 की कीमत 47,999 रुपये (128GB, Black) लिस्ट की गई है, यानी ओरिजनल प्राइस पर 21,901 रुपये का सीधा डिस्काउंट यहां ग्राहकों को दिया जा रहा है। HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 47,249 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही Amazon नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दे रहा है जो 2,327 रुपये प्रति माह से शुरू है।
इसके अलावा, यूजर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर 44,200 रुपये तक का एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। एक्सचेंज वैल्यू फोन के ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी।
Apple iPhone 15 के स्पेसिफिकेशन्स
इसमें 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो बेहद शार्प कलर्स और 2,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। हालांकि इसका रिफ्रेश रेट अब भी 60Hz है।
फोन में Apple का A16 Bionic चिप मिलता है, जो iPhone 14 Pro सीरीज में भी इस्तेमाल हुआ था। इसमें डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें 48MP का मेन सेंसर और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और FaceTime कॉल्स के लिए है।
iPhone 15 में Dynamic Island, IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें Apple का क्लीन iOS एक्सपीरियंस बरकरार है।
