    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    Google लाया इमरजेंसी लाइव वीडियो, जान बचाने में मदद करेगा फोन का कैमरा; जानें कैसे

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इमरजेंसी सिचुएशन में हर एक सेकंड कितना कीमती होता है ये सिर्फ वही इंसान समझता है जो उसमे फंसा हो। घबराहट या चोट लगने पर हालात बताना कई बार तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी सिचुएशन को समझते हुए गूगल अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक बेहद यूजफुल फीचर लेकर आया है जिसे कंपनी ने Emergency Live Video के नाम से पेश किया है। इसकी मदद से अब इमरजेंसी कॉल या मैसेज के दौरान डिस्पैचर सीधे आपके मोबाइल के कैमरा का लाइव वीडियो देख सकेगा। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये फीचर कैसे काम करता है...

    कैसे काम करता है ये फीचर?

    आसान शब्दों में अगर इस फीचर को समझें तो अगर आप इमरजेंसी में 911 जैसी सर्विस को कॉल या मैसेज करते हैं और डिस्पैचर को लगता है कि वीडियो मददगार हो सकती है तो वह आपकी डिवाइस पर वीडियो रिक्वेस्ट सेंड कर सकेगा।

    आपको स्क्रीन पर एक साफ-सुथरा प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, जिसे एक्सेप्ट करते ही आपका लाइव वीडियो शेयर होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो की मदद से रिस्पॉन्डर्स मौके की कंडीशन को फटाफट समझ सकता है और आपको CPR जैसी जरूरी स्टेप्स में भी गाइड कर पाएगा।

    सुरक्षा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी

    खास बात ये है कि फीचर का इस्तेमाल करने के लिए पहले से कुछ डाउनलोड या सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लाइव वीडियो पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होने वाला है। यूजर किसी भी टाइम एक क्लिक में स्ट्रीम बंद कर सकते हैं। हालांकि अभी ये फीचर अमेरिका, जर्मनी के चुनिंदा क्षेत्रों और मैक्सिको में शुरू किया गया है।

