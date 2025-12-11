अपनी PC या टैबलेट से करें चैट, जानें वेब में Google Messages को इस्तेमाल करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने टेक्स्ट मैसेज यानी गूगल मैसेजेस को कंप्यूटर या टैबलेट के जरिए भेजना चाहते हैं। तो इसका तरीका बेहद आसान है। ये काम Google Messages for web के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए अलग से किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे आप सिस्टम पर दूसरे काम करते हुए भी फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं और जरूरी मैसेज देख सकते हैं। आइए जानते हैं इसे यूज करने का तरीका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें Google Messages for web आपके कंप्यूटर से आपके फोन पर कनेक्शन का इस्तेमाल करके SMS मैसेज भेजता है, इसलिए मोबाइल ऐप की तरह ही कैरियर फीस यहां भी लगेगी। हालांकि, ये केवल स्टैंडर्ड SMS और MMS के लिए होगा। लेकिन, RCS चैट्स के लिए केवल इंटरनेट की जरूरत होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप अपने Google Messages अकाउंट को कई डिवाइस पर पेयर कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर एक्टिव हो सकता है।

फोन पर ये चीजें होंगी जरूरी: Google Messages का लेटेस्ट वर्जन।

Wi-Fi या डेटा कनेक्शन।

Android 5.0 या उससे ऊपर का वर्जन। कंप्यूटर पर ये चीजें होंगी जरूरी: इनमें से कोई एक वेब ब्राउजर: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, या Microsoft Edge। ये Internet Explorer पर उपलब्ध नहीं है।

एक इंटरनेट कनेक्शन।