Amazon Vs Flipkart: दिवाली पर कहां सस्ता मिल रहा है iPhone 16, ऑर्डर करने से पहले चेक करें कीमत  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर क्या आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिवाली सेल चल रही है, जहां एपल और सैमसंग समेत कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं, लेकिन इस सेल में भी आईफोन पर सबसे बेहतरीन डील्स देखने को मिल रही है। वहीं पिछले साल लॉन्च हुआ आईफोन 16 इस सेल के दौरान सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी नए आईफोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं आईफोन 16 पर आपको कहां मिल सकती है बेस्ट डील...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एपल ने iPhone 16 को पिछले साल लगभग ₹80,000 में लॉन्च किया था, लेकिन iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होते ही कंपनी ने इसकी कीमत में सीधे ₹10,000 की कटौती कर दी। कटौती के बाद फोन की कीमत लगभग ₹70,000 तक आ गई। हालांकि अभी दिवाली सेल में यह डिवाइस फ्लिपकार्ट पर एक्स्ट्रा ₹11,000 से ज्यादा की छूट के साथ लिस्टेड है। आप इस फोन को यहां से 57,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी SBI क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर ₹1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रही है। इसके बाद, फोन की कीमत सिर्फ ₹56,999 रह जाती है।

दूसरी ओर, अमेजन भी इस डिवाइस पर डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन अगर आपको बेहतर डील चाहिए, तो आपको बैंक कार्ड ऑफर का इस्तेमाल करना होगा। अमेजन पर इस फोन की कीमत फिलहाल ₹66,900 है, लेकिन कंपनी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹4,000 का डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद फोन की कीमत ₹62,900 रह जाती है। हालांकि, बैंक ऑफर के बाद भी फोन की कीमत काफी ज्यादा है। वहीं, फ्लिपकार्ट बेहतर डील दे रहा है और आपको इसे सस्ती कीमत पर खरीदने का मौका दे रहा है।

iPhone 16 के खास फीचर्स फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में आपको कई कई नए और एडवांस फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस में A18 Bionic चिप है जो बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी ऑफर करती है। डिवाइस में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है जो और भी ब्राइट और क्लियर विजुअल देता है।