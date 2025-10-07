Airtel vs Jio: 84 दिन वाले प्लान में किसका है दबदबा? देखें शानदार प्लान्स

टेलीकॉम सेक्टर में Airtel और Jio के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों कंपनियां 84 दिन की वैधता वाले प्रीपेड प्लान पेश करती हैं। Airtel के प्लान में 1199 रुपये में प्रतिदिन 2.5 GB डेटा और Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन मिलता है। Jio के 1299 रुपये वाले प्लान में प्रतिदिन 2GB डेटा और Netflix का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम सेक्टर में आज Airtel और Jio दो सबसे बड़े खिलाडी हैं जिनके बीच जबरदस्त कम्पटीशन देखने को मिलता रहता है। दोनों कंपनियां अपने यूजर्स को बेहतर डेटा स्पीड, कॉलिंग बेनिफिट्स से लेकर ओटीटी ऑफर्स तक देती हैं। हालांकि समय-समय पर दोनों कंपनियों ने अपने कुछ प्लान्स में बदलाव भी किए हैं लेकिन 84 दिन की वैधता वाले प्रीपेड प्लान सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसका 84 दिन वाला प्लान आपके लिए बेहतर है? क्या Airtel ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है या Jio बेहतर ऑप्शन है। चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं... एयरटेल के 84 दिन वाले प्लान्स सबसे पहले बात करें Airtel की तो कंपनी इस वक्त अपने यूजर्स को एक 1,199 रुपये वाला शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली SMS और 5G डेटा की सुविधा मिल जाती है। इतना ही नहीं इस पैक में तो Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है।

इसके अलावा Airtel 979 रुपये वाला प्लान भी ऑफर करता है, जो 84 दिनों के लिए डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है। वहीं जो यूजर्स सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए Airtel का ₹469 वाला वॉयस-ओनली प्लान भी है, जो 84 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।

जियो के 84 दिन वाले प्लान्स Jio की बात करें तो कंपनी ने पास 84 दिन की वैधता वाले कई प्लान्स हैं लेकिन इसमें 1,299 रुपये वाला प्लान बेहतर लगता है क्योंकि इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और 5G डेटा मिलता है। खास बात यह है कि इस प्लान में आपको Netflix के साथ साथ JioTV जैसे ओटीटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं।

एयरटेल की तरह Jio एक सस्ता प्लान भी ऑफर करता है जहां सिर्फ ₹799 रुपये में भी आपको डेली 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। वहीं सिर्फ कॉलिंग चाहने वाले यूजर्स के लिए Jio के पास खास 458 रुपये का वॉयस ओनली प्लान भी है, जिसमें 84 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।