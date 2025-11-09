Language
    Airplane Mode के 5 जबरदस्त फायदे, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    एयरप्लेन मोड सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी है। यह फोन को तेजी से चार्ज करने, बैटरी बचाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह बच्चों को इंटरनेट से दूर रखने और फोन को ओवरहीटिंग से बचाने में भी सहायक है। एयरप्लेन मोड के ये 5 फायदे बहुत कम लोगों को पता होते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आपने शायद कभी न कभी अपने फोन में एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल किया होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह फीचर सिर्फ फ्लाइट के दौरान नेटवर्क बंद करने के लिए काम आता है, लेकिन सच तो यह है कि आप इसे अपनी रोजाना की जिंदगी में कई स्मार्ट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, इस फीचर की मदद से आप न सिर्फ अपने फोन की बैटरी बचा सकते हैं, बल्कि अपने डिवाइस को तेजी से चार्ज भी कर सकते हैं और कई दूसरे तरीकों से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आज हम आपको एयरप्लेन मोड के 5 ऐसे कमाल के फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता।

    फोन होगा तेजी से चार्ज

    आप एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को बहुत तेजी से चार्ज कर सकते हैं। इस मोड को ऑन करने से आपके फोन पर बैकग्राउंड एक्टिविटीज जैसे नेटवर्क, वाई-फ़ाई और ब्लूटूथ बंद हो जाते हैं, जिससे चार्जिंग के दौरान डिवाइस पर वर्कलोड कम हो जाता है और बैटरी बहुत तेजी से चार्ज होती है। जिन लोगों के फोन में अभी भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, वो अपने फोन को जल्दी चार्ज करने के लिए इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    बैटरी की खपत घटेगी

    अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां नेटवर्क सिग्नल बहुत कमजोर है, तो आपका फोन लगातार नेटवर्क सर्च करेगा, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप अपने फोन को आराम देने के लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं, जिससे वह बार-बार नेटवर्क सर्च नहीं करेगा और आपके फोन की काफी बैटरी बचेगी। जब भी आपको जरूरत हो, आप एयरप्लेन मोड बंद कर सकते हैं।

    फोकस बढ़ाने में मददगार

    एयरप्लेन मोड सिर्फ बैटरी बचाने के लिए ही नहीं है। यह आपको फोकस करने में भी मदद कर सकता है। लगातार नोटिफ़िकेशन, कॉल और मैसेज ध्यान भटका सकते हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी खास टास्क पर काम कर रहे हैं, तो फोकस करना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थितियों में आप एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई कॉल या नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा।

    बच्चों को इंटरनेट से रखें दूर

    अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फोन पर गेम्स खेल सके लेकिन इंटरनेट एक्सेस न कर पाए, तो आप एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं। इस मोड में उन्हें कोई ऐड भी नहीं दिखेंगे, जिससे वो गेम्स का सेफ्टी से और बिना किसी रुकावट के मजा ले पाएंगे।

    ओवरहीटिंग से बचाएं

    कभी-कभी खराब नेटवर्क कवरेज या बैकग्राउंड में ज्यादा एक्टिविटी की वजह से मोबाइल फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अपने फोन को ठंडा करने के लिए एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी और प्रोसेसर पर वर्कलोड कम हो जाएगा, जिससे फोन तेजी से ठंडा हो जाएगा।

