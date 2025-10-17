ऑनलाइन शॉपिंग का नया दौर: AI से खरीदारी हो रही स्मार्ट, सर्च से लेकर पेमेंट तक सब कुछ होगा चुटकियों में
जब आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो उसी तरह के व्यक्तिगत सुझाव प्राप्त होने लगते हैं, वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, पर जेनरेटिव एआई अब वर्चुअल शॉपिंग के तरीके को नया रूप दे रहा है, जिससे कई सारे कार्यों में सहजता होगी। अमेजन, गूगल और ओपनएआई जैसी कंपनियों ने AI शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किए हैं। AI की मदद से यूजर अपनी पसंद के प्रोडक्ट खोज सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन शॉपिंग आज किसी के लिए नई नहीं है, पर इसका तरीका जरूर नया है। कई सारे कार्यों में दखल के बाद AI अब आपकी शॉपिंग को स्मार्ट बना रहा है। ई-शॉपिंग के दौरान आपको बार-बार किसी प्रोडक्ट को सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स, तुलनात्मक जानकारी, रिव्यूज आदि AI शॉपिंग एजेंट से आप पूछ सकते हैं। यहां तक कि जरूरत होने पर पेमेंट और किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने जैसे कार्य भी AI ही कर देगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर आपको वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले उसके सभी फीचर्स, प्रयोग के तरीके के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको कुछ सवाल टाइप करने होंगे। खास बात है कि खरीदारी करते हुए अपनी जरूरतों, बजट आदि का भी आप ध्यान रख पाएंगे। हालांकि, कई सारे फीचर्स अभी शुरुआती चरण में हैं, जिनका व्यापक स्तर पर अभी सफल प्रयोग होना बाकी है।
क्या है शॉपिंग का स्मार्ट तरीका
हाल के दिनों में अमेजन ने रुफस AI असिस्टेंट, गूगल ने नया AI शॉपिंग इकोसिस्टम, ओपनAI ने 'बाय इट इन चैटजीपीटी' जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। इन सभी का उद्देश्य यूजर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर और स्मार्ट बनाना है। प्रोडक्ट के लिंक्स को कापी करने या एप्स स्विचिंग जैसे कार्यों के अलावा AI आपके लिए एक हजार से कम कीमत में हैंडमेड सेरेमिक मग खोजकर ऑर्डर कर सकता है, यानी प्रोडक्ट को सर्च करने से लेकर आपकी पसंद को कन्फर्म करने, पेमेंट प्रोसेस करने और ऑर्डर भेजने जैसे कार्य चैट इंटरफेस के भीतर ही कुछ सेकंडों में हो जाएंगे।
कैसे प्रयोग करें अमेजन का AI शॉपिंग एजेंट 'रुफस'
भारतीय यूजर अमेजन शॉपिंग एप और डेस्कटॉप पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नेविगेशन बार में रुफस आइकन पर क्लिक करें। इसके चैट बॉक्स में कस्टमर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सबसे प्रासंगिक जानकारियां आपको उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखें AI का प्रयोग करने के साथ स्वयं के स्तर पर भी सतर्कता जरूरी है।
कैसे अलग है AI शॉपिंग एजेंट
इसकी खासियत यह नहीं है कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग में सहजता होगी, बल्कि यह ऐसा प्रयोग है जो आपके उद्देश्य और कार्य संपन्न होने के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। अभी तक AI चैटबाट 'असिस्टेंट' के तौर पर प्रयोग होते रहे हैं। वे सुझाव, सारांश या आपको गाइड कर सकते थे, पर एजेंटिक कामर्स में यह एग्जीक्यूटर की भूमिका में काम करता है, जो पेमेंट, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स जैसे कार्य भी करने में सक्षम है। यह संवाद से सक्रियता और एक्शन की तरफ हो रहा बदलाव है। यह व्यापक इंडस्ट्री ट्रेंड को दर्शाता है, जहां AI एजेंट फ्लाइट बुक करने, कैलेंडर मैनेज करने, कोड लिखने जैसे कार्य भी करने लगे हैं।
कई सारी सुविधाओं को जोड़ रहा है गूगल
हाल में गूगल ने AI शॉपिंग फीचर्स को अपग्रेड किया है। साल की शुरुआत में गूगल लैब के जरिए लांच इस टूल में यूजर फुल लेंथ फोटो को अपलोड करके कपड़े या जूते आदि की मैचिंग कर सकते हैं। गूगल का सिस्टम यूजर की बाडी, आउटफिट और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदर्शित करता है। जूतों की शॉपिंग के लिए फिजिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी।
AI शॉपिंग टूल प्राइस अलर्ट और परचेजिंग ऑप्शन आदि को भी इंटीग्रेट करता है, यानी जब आपकी पसंद का कोई सामान लिस्ट होगा और निर्धारित कीमत की रेंज में आएगा, तो यह सिस्टम नोटिफिकेशन भेजेगा। यह सिस्टम वर्चुअल ट्राइ ऑन, प्राइस ट्रैकिंग और शॉपिंग प्रोसेस को एक साथ जोड़ता है। स्टाइल विजुअलाइजेशन और ई-कामर्स दोनों में ही AI के जुड़ने से ऑनलाइन शॉपिंग अधिक आकर्षक और पर्सनलाइज्ड होगी। गूगल का AI शॉपिंग फीचर यह दर्शाता है कि कैसे कंप्यूटर विजन, आग्युमेंटेड रियलिटी और ई-कॉमर्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं।
AI शॉपिंग एजेंट का ऐसे करें प्रयोग
अलग-अलग शॉपिंग प्लेटफार्म पर असिस्टेंट को अनेक खूबियों से लैस किया गया है, जैसे प्लेटफार्म पर उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट के बारे में यूजर बकायदा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि स्मार्ट वॉच खरीदते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखें या सही मॉइश्चराइजर खरीदते समय क्या जरूरी है। जवाब में आपको सभी उपयोगी जानकारियां और प्रोडक्ट की खरीदारी के लिंक्स आदि भी मिल जाएंगे।
खास अवसर या उद्देश्य के लिए AI की लें मदद
अगर किसी इवेंट या किसी उद्देश्य के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो गिफ्ट आइडिया या ट्रिप के लिए शॉपिंग आइडिया पूछ सकते हैं। AI शॉपिंग एजेंट आपको खरीदारी योग्य सभी कैटेगरी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स, फैशन, ब्यूटी और होम डेकोर के बारे में जानकारी देगा। आप शॉपिंग की किसी भी स्टेज में इसकी मदद ले सकते हैं।
ग्राहकों के अनुभव जानें: किसी प्रोडक्ट को लेकर ग्राहकों की राय यानी कस्टमर रिव्यूज का निष्कर्ष कुछ ही सेकंड में जान सकते हैं। AI आपको लिस्टिंग डिटेल्स, कस्टमर रिव्यूज और कम्युनिटी के सवाल-जवाब के आधार पर जानकारियां उपलब्ध करा देगा।
प्रोडक्ट की कर सकते हैं तुलना: अगर आप 4K ओएलईडी टीवी या एलईडी टीवी लेना चाहते हैं तो दोनों की खूबियों और कमियों के बारे में इससे जान सकते हैं। इससे खरीदारी का निर्णय करने में आसानी होगी।
लेटेस्ट अपडेट: अगर आप किसी प्रोडक्ट या ट्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं तो अप-टू-डेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन और उनके फीचर्स के बारे में पता सकते हैं।
बेहतर सुझाव प्राप्त करें: अगर किसी खास अवसर के लिए गिफ्ट आइडिया जानना चाहते हैं तो आप इसका जिक्र करते हुए प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे टेलर्ड और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। जैसे किसी ट्रिप के लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी हैं, उनके फीचर्स और प्राइस जान सकते हैं।
