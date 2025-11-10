Language
    Ai Generated Video: ये 5 संकेत दिखें तो समझ जाना AI से बना है वीडियो

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना मुश्किल है। AI टूल्स के कारण असली जैसे दिखने वाले वीडियो बनाना आसान हो गया है। AI वीडियो में अक्सर गड़बड़ियां, खराब क्वालिटी, परफेक्ट दिखावट, अजीब कैमरा मूवमेंट और गलत लिप-सिंक जैसे संकेत दिखाई देते हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप फेक वीडियो से बच सकते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ वक्त से ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिन्हें देखने के बाद मन में यही सवाल आता है क्या सच में ऐसा हुआ है? AI के इस दौर में किसी भी फोटो या वीडियो को देखकर उस पर तुरंत विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। OpenAI के Sora 2 और Google के Nano Banana जैसे एडवांस्ड AI टूल्स ने तो ऐसे असली जैसे दिखने वाले वीडियो को बनाना काफी ज्यादा आसान बना दिया है।

    यही वजह है कि फेक वीडियो और असली वीडियो में फर्क करना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन आप कुछ संकेतों से किसी भी वीडियो की सच्चाई का पता आसानी से लगा सकते हैं। जी हां, आज हम आपको ऐसे ही कुछ 5 संकेत बताएंगे जो आपको दिखाई दें तो समझ जाना वीडियो AI से बना है। चलिए इसके बारे में जानें...

    ग्लिच और गड़बड़ियां

    आजकल AI से बने वीडियो भले ही देखने में काफी ज्यादा रियल लगें, लेकिन उनमें छोटी-सी गड़बड़ियां अक्सर आज भी दिख जाती हैं। वीडियो के अंदर कभी कभी लोगों की परछाइयां, उंगलियां, आंखों की दिशा या शरीर की हरकतें अगर गौर से देखें तो आप पता लगा सकते हैं कि कोई वीडियो असली है या AI से बना है। AI वाले वीडियो में आपको कोई न कोई गलती नजर आ जाएगी जो असली वीडियो में नहीं होगी।

    वीडियो की क्वालिटी

    आज एक 15 हजार रुपये के स्मार्टफोन में भी आपको हाई-क्वालिटी और यहां तक की 4K में भी वीडियो शूट करने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन अगर कोई वायरल वीडियो बेहद धुंधला, पिक्सेलेटेड या अजीब दिखे, तो समझ जाना कि ये एक AI वीडियो है। अक्सर फेक वीडियो खराब क्वालिटी में पोस्ट किए जाते हैं ताकि AI जो गड़बड़ियां कर रहा है उसे कोई पकड़ न सके।

    परफेक्ट वीडियो

    अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिली है जो हर चीज में बहुत परफेक्ट लग रही है जैसे उसमे दिखाई दे रहे इंसानों को स्किन काफी क्लियर है और उन पर दाग-धब्बे नहीं है, एकदम फिल्मी लाइट या बेदाग बैकग्राउंड दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ये रियल नहीं AI से बना हुआ वीडियो हो सकता है।

    कैमरा मूवमेंट और स्लो क्लिप्स

    ऐसा भी देखा गया है कि AI से बने कई वीडियो कुछ जगह अजीब तरीके से स्लो हो जाते हैं या कैमरा मूवमेंट बहुत स्मूद और अननेचुरल लग सकता है। ऐसे ट्रांजिशन असली वीडियो में करना काफी मुश्किल हो सकता है।

    साउंड और लिप-सिंक

    अगर आप AI से बने वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको फर्क दिखाई देगा कि कोई वीडियो में क्या बोल रहा है और उसके होंठों की हरकत सही नहीं है। इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि वीडियो फेक है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बैकग्राउंड की आवाज ही नहीं आती या फिर काफी अलग साउंड आती है। यह भी एक बड़ा संकेत है कि वीडियो AI से बना है।

