15 हजार के बजट में आने वाले 5 शानदार 5G फोन, 7,000mAh बैटरी और दमदार प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन कंपनियां एक के बाद एक नए-नए स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। हमने न सिर्फ iQOO 15, OnePlus 15 जैसे लेटेस्ट फ्लैगशिप Android डिवाइस मार्केट में देखें हैं बल्कि Oppo और Vivo ने भी हाल ही में अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च किए हैं। न सिर्फ फ्लैगशिप बल्कि बजट सेगमेंट भी इन दिनों कई फोन लॉन्च हुए हैं जो काफी पॉपुलर हो रहे है। वहीं हमने आपके लिए ऐसे ही कुछ 5 स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट बनाई है जो 15 हजार रुपये के बजट में आ रहे हैं। इसमें Realme, Redmi समेत कई ब्रांड शामिल हैं। चलिए इन डिवाइस पर एक नजर डालते हैं...

Realme P4x इस बजट में Realme P4x एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें एयरोस्पेस-इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलती है। साथ ही डिवाइस में 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। डिवाइस में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट है। डिवाइस 4K वीडियो सपोर्ट के साथ आता है और 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा से लैस है। P4x के बेस 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत Rs 15,999 है, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ आप इसे सिर्फ 14,499 रुपये में खरीद सकते हैं।

Moto G57 Power Moto G57 Power एक बजट 5G डिवाइस है जिसमें आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इस फोन में लेटेस्ट Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 6.72 इंच का 120Hz FHD+ डिस्प्ले और 50MP प्राइमरी कैमरा है। भारत में इसके 8GB/128GB मॉडल की कीमत 13,999 है लेकिन ऑफर के साथ आप इसे सिर्फ 12,999 में खरीद सकते हैं।

Redmi 15C 5G लिस्ट का तीसरा फोन Redmi 15C 5G है जिसकी आज से सेल शुरू हो गई है। डिवाइस में 6,000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.9-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। फोन की पीक ब्राइटनेस 810 निट्स तक जा सकती है। डिवाइस में पावरफुल MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है। डिवाइस के रियर कैमरा 50-मेगापिक्सल कैमरा है और आपको 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Redmi 15C 5G की कीमत इसके बेस 4GB/128GB वेरिएंट के लिए 12,499 रुपये से शुरू हो जाती है।

Poco C85 5G देखा जाए तो Poco C85 5G के स्पेक्स Redmi 15C 5G जैसे ही हैं, लेकिन इसमें आपको एक अलग डिजाइन देखने को मिल रहा है। डिवाइस में डुअल-टोन मैट फिनिश देखने को मिलता है, जो कीमत के हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। फोन में 6,000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस में भी MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है। डिवाइस 6.9-इंच HD+ LCD डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। Poco C85 5G के 4GB/128GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।