Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15L स्टोरेज वाले ये हैं 5 सस्ते गीजर, मिलती है 5 स्टार BEE एनर्जी रेटिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    सर्दियों में गर्म पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए, 15 लीटर स्टोरेज वाले किफायती गीजर एक अच्छा विकल्प हैं। बाजार में 5 स्टार BEE रेटिंग वाले कई गीजर उपलब्ध हैं, जो बिजली की बचत करते हैं। Crompton, Havells, Voltas, Bajaj और Orient जैसी कंपनियों के गीजर कम कीमत पर अच्छे फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं। इन पर बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    15L स्टोरेज वाले ये हैं 5 सस्ते गीजर, मिलती है 5 स्टार BEE एनर्जी रेटिंग भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत हर घर में बढ़ जाती है और ऐसे में गीजर एक काफी ज्यादा जरूरी अप्लायंस में से एक बन जाता है। ऐसे में अगर आप भी कम बजट में अच्छा और एनर्जी एफिशिएंट गीजर खरीदना चाहते हैं, तो 15 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी वाले मॉडल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। खास बात यह है कि अब मार्केट में कई ऐसे किफायती गीजर मिल रहे हैं जिनमें 5 स्टार BEE एनर्जी रेटिंग भी दी जा रही है, जिससे आपको न सिर्फ जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है बल्कि बिजली के बिल में भी बचत होती है। चलिए 15L स्टोरेज वाले 5 सस्ते गीजर पर एक नजर डालते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Crompton ASWH-3015 (ARNO NEO 5S) 15 L Storage Water Geyser

    लिस्ट में पहला गीजर Crompton कंपनी का है। वैसे तो इस गीजर की कीमत 10,400 रुपये है, लेकिन अब आप इसे फ्लिपकार्ट से सिर्फ 5,899 रुपये में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस गीजर में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, जिससे आपकी बिजली भी बचेगी और आपको गर्म पानी भी मिलेगा। इसके अलावा, इस गीजर पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जहां BOBCARD EMI और नॉन EMI ऑप्शन पर 1250 रुपये और 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ 1500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    Havells Monza Pro 15L Storage Water Heater

    लिस्ट में दूसरा गीजर हैवेल्स का है, जो अभी अमेजन पर बहुत कम कीमत पर मिल रहा है। वैसे तो इस गीजर की कीमत ₹13,890 है, लेकिन आप अभी इस गीजर को ₹5999 में खरीद सकते हैं। यस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI के साथ इस गीजर पर ₹1,500 तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

    Voltas AquaPro 15 L Storage Water Geyser

    वोल्टास का यह 15 लीटर स्टोरेज वाला गीजर अभी फ्लिपकार्ट पर बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, जहां आप इस गीजर को सिर्फ ₹5,799 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस गीजर पर ₹1500 तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे गीजर की कीमत और भी कम हो जाती है।

    BAJAJ Shield Series New Shakti 15L 15 L Storage Water Geyser

    लिस्ट में अगला गीजर बजाज का है। इसकी मार्केट प्राइस ₹11,800 है, लेकिन आप अभी यह गीजर फ्लिपकार्ट से ₹7,199 में खरीद सकते हैं। इस गीजर पर भी BOBCARD EMI और नॉन EMI ऑप्शन पर 1250 रुपये और 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ 1500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser

    लिस्ट में आखिरी गीजर ओरिएंट का है, जो फाइव-स्टार रेटिंग वाला एक शानदार गीजर है। इस गीजर की कीमत वैसे तो लगभग ₹10,000 है, लेकिन आप इसे अभी अमेजन से ₹5,799 में खरीद सकते हैं। यस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ गीजर पर ₹1,500 का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें- स्टोरेज गीजर या इंस्टेंट गीजर? समझें आपके लिए कौन-सा बेस्ट