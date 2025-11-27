Garmin Forerunner 570 Review: बेहतरीन एक्यूरेसी, लेकिन कीमत ज्यादा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Garmin के रनिंग बीस्ट Forerunner 570 स्मार्टवॉच को कुछ समय पहले भारत में लॉन्च किया गया था। ये फिलहाल कंपनी की साइट और अमेजन पर 66,990 रुपये में उपलब्ध है। हमने इसके 47mm वर्जन को यूज किया है और इसका रिव्यू यहां आपको बताने जा रहे हैं। हमने इसे लैप्स, HIIT सेशन और स्लीप साइकल जैसे कई फीचर्स चेक करने में यूज किया ताकि ये देखा जा सके कि सीरियस एथलिट्स को इसे लेना चाहिए या नहीं।

डिजायन और वियर एक्सपीरिएंस इस वॉच में एल्युमिनियम बेजल और सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है। इसका वजन लगभग 50g है। इसलिए 24×7 पहनने और मल्टी-डे रेस में भी कंफर्टेबल लगती है। ये बड़े रिस्ट वालों के लिए परफेक्ट है। ये डिजाइन काफी फैंसी नहीं लगता। लेकिन, बेसिक पसंद करने वाले के लिए सही है और स्ट्रैप कलर एथलिट्स को कॉम्प्लिमेंट भी करता है। हालांकि, छोटी रिस्ट वाले 42mm वर्जन देख सकते हैं। इसमें पांच फिजिकल बटन्स हैं जो बहुत स्नैपी और भरोसेमंद हैं। ये कुछ लोगों को खास बात ये है कि वर्कआउट के दौरान टच अपने आप डिसेबल हो जाता है ताकि गलती से स्वाइप न हो। इसमें 1.4 इंच का 360×360 AMOLED डिस्प्ले है, ये बहुत ब्राइट है और धूप में भी साफ दिखता है। ये इमरजेंसी में टॉर्च का भी काम कर लेता है। बस एक दिक्कत ये है कि बटन्स कभी-कभी आर्म हेयर खींच लेते हैं और पसीना आने पर स्ट्रैप थोड़ी स्टिकी हो जाती है।

डिस्प्ले और UI वॉच का डिस्प्ले एकदम शार्प, कलरफुल है और ये हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है। गार्मिन का OS स्मूद है और ये विडजेट्स से भरा पड़ा है। इसमें मॉर्निंग रिपोर्ट, ट्रेनिंग रेडीनेस और HRV स्टेटस एक झलक में आसानी से देखते बन जाता है। हालांकि, ये UI आपको काफी बेसिक लग सकता है। यानी Apple या Samsung की वॉच जितना पॉलिश्ड नहीं लगता। साथ ही इसमें बेसिक वॉच फेस भी आपको खरीदनी ही पड़ेगी। फ्री ऑप्शन्स लिमिटेड हैं। आप वॉच को ऐप से पेयर करके इसके काफी फंक्शन्स कंट्रोल भी कर सकते हैं।

फीचर्स और परफॉर्मेंस Garmin Forerunner 570 का डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS बिल्कुल पिन-पॉइंट एक्यूरेट है। एलिवेट जेन 5 हार्ट-रेट सेंसर अब तक का सबसे बेस्ट ऑप्टिकल सेंसर है। ये रनिंग और HIIT में काफी एक्यूरेट है। स्लीप ट्रैकिंग ठीक-ठाक है (डीप स्लीप को थोड़ा ओवरएस्टिमेट करता है)। वॉच स्टेप्स काउंटिंग भी काफी परफेक्ट करता है। रनर्स के लिए, Garmin ने Finish Line Estimates, Auto Lap by Timeing Gates, Multisport profiles, और पर्सनलाइज्ड Garmin Coach ट्रेनिंग प्लान जैसे नए फीचर एड किए हैं। ये नए फीचर ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग लेने वाले किसी व्यक्ति के लिए खास तौर पर काम के हो सकते हैं।

इस वॉच में इंसिडेंट डिटेक्शन, लाइवट्रैक जैसे फीचर्स के साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। अगर आप दौड़ते समय गिर जाते हैं तो ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट करने और आपकी लोकेशन सेट किए गए कॉन्टैक्ट्स को भेजने की क्षमता रखता है।

इसके अलावा इसमें 8GB म्यूजिक स्टोरेज, वॉयस कमांड, ब्लूटूथ कॉलिंग और गार्मिन पे जैसे सभी फीचर्स हैं। बैटरी की बात करें तो ये स्मार्टवॉच मोड में 10 दिन और डेली GPS + कॉल्स के साथ भी लगभग 1 हफ्ता चल जाती है।

मिसिंग फीचर्स: ECG नहीं है, ऑफलाइन मैप्स नहीं है, LTE नहीं है और स्टैंडर्ड चार्जर भी नहीं है। प्राइस और दूसरे ऑप्शन्स गौर करने वाली बात ये है कि भारत में इसकी कीमत 66,990 रुपये है। जोकि थोड़ी ज्यादा है। जबकि, ग्लोबल प्राइस 499–549 डॉलर (यानी लगभग 42–46 हजार रुपये) के आसपास है। Garmin के ही दूसरे वेरिएंट जैसे Forerunner 265 तो इस वॉच का लगभग 80–90 प्रतिशत काम 35 से 45 हजार रुपये में कर देता है। इसी तरह Forerunner 965 में मैप्स + ECG भी मिल जाते हैं। कीमत भी इसी के करीब है। वहीं, कंपीटीटर्स जैसे-Apple Watch Series 10 या Ultra तो कम या बराबर पैसे में ECG + अच्छी एक्यूरेसी दे देती हैं।

दूसरों की तुलना में क्या है सबसे खास? Garmin Forerunner 570 का मेन फायदा इसकी बेहतर मल्टी-डे बैटरी लाइफ है। वहीं, Apple Watch 10 Ultra की तुलना में ये ज्यादा इंटीग्रेटेड एडवांस्ड ट्रेनिंग मेट्रिक्स ऑफर करता है। इसी तरह ये Forerunner 265 की तुलना में अपग्रेडेड हार्डवेयर (ब्राइट AMOLED, Gen 5 HR सेंसर) और जरूरी स्मार्टवॉच फीचर्स जैसे स्पीकर/माइक देता है।