नए प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy S21 FE 5G, फीचर्स भी हैं बहुत खास

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Samsung ने चुपचाप अपने अपेटेडेट Galaxy S21 FE 5G 2023 मॉडल को लॉन्च किया गया। बता दें कि इसको पहले मॉडल केएक साल से अधिक समय बाद पेश किया गया है। बता दें कि नए मॉडल में प्रोसेसर को छोड़कर अन्य सभी स्पेसिफिकेशंस मूल मॉडल के समान ही हैं। इस फोन में आपको क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है। इस हैंडसेट में 8GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज भी दिया गया है। सैमसंग के मुताबिक यह नए कलरवे में उपलब्ध होगा। कंपनी के लेटेस्ट 'फैन एडिशन' स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी है।आइय़े इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। Samsung Galaxy S21 FE 5G (2023) की कीमत भारत में Samsung Galaxy S21 FE 5G (2023) की कीमत 49,999 रुपये निर्धारित की गई है।आप फोन को सिंगल 8GB + 256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में खरीद सकते हैं। यह मूल गैलेक्सी S21 FE 5G के समान कलर ऑप्शन- ग्रेफाइट, लैवेंडर, ऑलिव, व्हाइट और एक नए नेवी कलरवे में उपलब्ध होगा। गैलेक्सी S21 FE 5G पहले से ही देश में खरीद के लिए उपलब्ध है और कंपनी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। Samsung Galaxy S21 FE 5G (2023) के स्पेसिफिकेशंस इस फोन को Samsung की वेबसाइट पर स्पेफिकेशंस की सूची के साथ पेश किया गया है। इसमें Exynos 2100 SoC के बजाय क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलता है, जिसे 8GB LPDDR5X रैम के साथ जोड़ा गया है। इस फोन में आपको 6.4-इंच फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। मूल मॉडल की तरह, नए गैलेक्सी S21 FE 5G (2023) में 12-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 12-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 8-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, गैलेक्सी S21 FE (2023) इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें 4,500mAh की बैटरी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Edited By: Ankita Pandey