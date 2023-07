MRP से आधी कीमत पर बिक रहा Samsung Galaxy S21 FE 5G, बंपर डिस्काउंट में घर ले जाएं स्मार्टफोन

Bumper Offer On Samsung Galaxy S21 FE 5G एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो Samsung Galaxy S21 FE 5G को खरीद सकते हैं। यह फोन सैमसंग का एक पॉपुलर स्मार्टफोन है। यूजर्स के लिए एक बार फिर कंपनी इस फोन को लॉन्च करने की तैयारियों में है। डिवाइस पर ऑनलाइन खरीदारी में अच्छी डील ऑफर की जा रही है।

Samsung Galaxy S21 FE 5G Online Discount Offer Price Bank Offer Exchange Offer

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। सैमसंग के एक पॉपुलर और स्टाइलिश स्मार्टफोन को कम कीमत पर घर ले जाने का मौका मिल रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो इस मालामाल डील का फायदा उठा सकते हैं। Samsung Galaxy S21 FE 5G पर कितना मिल रहा डिस्काउंट? दरअसल सैमसंग के पॉपुलर स्मार्टफोन Samsung Galaxy S21 FE 5G पर बंपर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आप इस डिवाइस की खरीदारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। Samsung Galaxy S21 FE 5G की 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 74999 रुपये पड़ती है। यह कीमत डिवाइस की मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन खरीदारी में इसी स्मार्टफोन को लगभग आधी कीमत पर खरीदा जा सकता है। सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर फोन के बेस वेरिएंट को 40 हजार रुपये से कम में 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक ऑफर में कितने रुपये का मिल रहा डिस्काउंट? इतना ही नहीं, SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G पर बैंक ऑफर के साथ भी स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है। SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G की खरीदारी Samsung Axis bank Credit Card से करते हैं फोन पर 10 प्रतिशत का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। Flipkart Axis Bank Card से फोन की खरीदारी करते हैं डिवाइस पर 5 प्रतिशत का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। 5000 से कम में भी कर सकते हैं स्मार्टफोन की खरीदारी? अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है जो अच्छी कंडीशन में है तो ये आपके लिए मौके पर चौके वाली डील हो सकती है। SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर के साथ पुराने डिवाइस को देकर नए की खरीदारी करते हैं तो डिवाइस पर 35 हजार रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी पुराने डिवाइस को देकर आप नए स्मार्टफोन की खरीदारी मात्र 4999 रुपये में कर सकते हैं। यहां बताना जरूरी है कि मैक्सिमम एक्सचेंज वैल्यू के लिए पुराने फोन की कंडीशन अच्छी होना मायने रखता है। Disclaimer: Samsung Galaxy S21 FE 5G पर दिया जा रहा ऑफर खबर लिखे जाने के दौरान देखा गया है। हालांकि, ऑनलाइन मिलने वाले ऑफर्स में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में यूजर को अपनी जिम्मेदारी पर ही खरीदारी की सलाह दी जाती है।

Edited By: Shivani Kotnala