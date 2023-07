Realme ने भारत में अपने नए टैबलेट Realme Pad 2 को लॉ़न्च कर दिया है। इस डिवाइस को कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन Realme C53 के साथ लॉन्च किया है। Realme Pad 2 को कस्टमर्स 1 अगस्त से खरीद सकते हैं। कीमत की बात करें तो कंपनी इसे 19999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइये इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Realme pad 2 launched in india, know the price, features and other specifications

Your browser does not support the audio element.

HighLights Realme Pad 2 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये कंपनी का दूसरा टैबलेट है, जो Realme Pad 2021 का सक्सेसर है। इस डिवाइस में कस्टमर्स को 8,360mAh की बैटरी मिलती है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme ने अपने एक इवेंट में भारतीय यूजर्स के लिए Realme C53 स्मार्टफोन के साथ अपनी अगली पीढ़ी के पैड 2 को भी पेश किया किया है। Realme Pad 2 कंपनी का Realme Pad 2021 का सक्सेसर है, और इसमें कई नए बदलाव शामिल हैं। यह भी कहा जाता है कि टैबलेट अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बड़ा और तेज है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। Realme Pad 2 की कीमत कीमत की बात करें तो इस टैबलेट के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत 19,999 रुपये है। वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है। कस्टमर्स डिवाइस पर 2,000 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं। यह डिवाइस दो रंगों- इमेजिनेशन ग्रे और इंस्पिरेशन ग्रीन में उपलब्ध है। टैबलेट की बिक्री 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। Realme Pad 2 के स्पेसिफिकेशंस Realme का नया टैबलेट 11.5 इंच के एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 2K रिजॉल्यूशन, 120 Hz के रिफ्रेश रेट पैनल और 450nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह Pad 1 के 10.4-इंच डिस्प्ले से बड़ा है। Realme Pad 2 में मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर मिलता है, जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इस डिवाइस में USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8,360mAh की बैटरी है। टैबलेट में डायनामिक रैम मिलती है, जिसे 16GB तक बढ़ाया जा सकता है। टैबलेट डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर को भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो टैबलेट में 8 MP AI कैमरा मिलता है, जो टेक्स्ट स्कैनर को भी सपोर्ट करता है।

Edited By: Ankita Pandey