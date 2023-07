Realme C51 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी, 50MP रियर कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

रियलमी ने बजट सेग्मेंट में Realme C51 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी और 33W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। इस फोन के रियर कैमरा सेटअप में दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ ही रियलमी के इस फोन में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Realme C51 smartphone launched with 5000mAh battery and 50MP dual real camera. (Photo: Realme)

