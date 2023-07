Nothing Ear 2 का नया कलर वेरिएंट हुआ लॉन्च, यूजर्स के लिए कितना खास होगा नया डिवाइस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Ear 2 को इस साल मार्च में Nothing Ear 1 ईयरबड्स के सक्सेसर के रूप में भारत में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में ईयरबड्स को केवल सफेद रंग में लॉन्च किया गया था। हाल ही में एक नई रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कंपनी ईयरबड्स को ब्लैक कलर वेरिएंट में पेश करेगी और इसके तुरंत बाद नथिंग ने ब्लैक Nothing Ear 2 का अनावरण किया।

कंपनी द्वारा लिस्टेड फीचर्स के अनुसार, ब्लैक वेरिएंट अपने सफेद वेरिएंट के समान है और वास्तव में, उन्हें अलग करने वाली एकमात्र चीज ईयरबड्स का रंग और चार्जिंग केस है। ईयरबड इस महीने के अंत में देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Nothing Ear 2 की कीमत

Nothing Ear 2 अब दो रंग वेरिएंट - काला और सफेद में उपलब्ध है। दोनों वेरिएंट भारत में 9,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट हैं। ब्लैक वेरिएंट की सेल देश में 21 जुलाई से फ्लिपकार्ट के माध्यम से शुरू होगी। हालांकि, नए रंग विकल्पों के लिए प्री-ऑर्डर 11 जुलाई से 20 जुलाई तक खुले रहेंगे। नथिंग कंपनी के अनुसार, मौजूदा Nothing Ear 2 यूजर 6 जुलाई से नथिंग एक्स ऐप के माध्यम से एडवांस्ड इक्वलाइजर और नॉइज रिडक्शन सुविधाओं तक एक्सेस पाएंगे।

Nothing Ear 2 स्पेसिफिकेशंस

Nothing Ear 2 40dB तक एक्टिव नाइज कैंसिलेशन पेश करता है। इसमें 11.6mm कस्टम ड्राइवर मिलता है जो बेहतरीन बेस और स्पष्ट ध्वनि अनुभव देने का दावा करता है। हर बड में तीन एआई-समर्थित माइक्रोफोन हैं और यह टच कंट्रोल पर काम करते हैं, जो यूजर्स को ईयरबड्स पर आसान नियंत्रण रखने की अनुमति देता है।

एक टैप से आप संगीत रोक सकते हैं या चला सकते हैं और कॉल का उत्तर दे सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। लगातार दो टैप यूजर्स को अपनी प्लेलिस्ट पर आगे बढ़ने या कॉल को अस्वीकार करने की अनुमति देते हैं, जबकि तीन टैप उन्हें प्लेलिस्ट पर वापस जाने देते हैं।

ट्रांसपेरेंसी मोड

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन से ट्रांसपेरेंसी मोड या इसके विपरीत स्विच करने के लिए यूजर्स को किसी एक बड को दबाकर रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी मोड पर्यावरणीय शोर को अंदर आने की अनुमति देता है, जिससे यूजर्स को किसी भी समय ईयरबड का उपयोग करते समय अपने आस-पास के बारे में जागरूक रहने की सुविधा मिलती है।

कनेक्टिविटी सपोर्ट

Nothing Ear 2 ब्लूटूथ v5.3 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और जबकि ईयरबड धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, चार्जिंग केस में IP55 रेटिंग है। कहा जाता है कि ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ 36 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ देते हैं, जो 485mAh की बैटरी पैक करता है, और हर बड 33mAh की बैटरी द्वारा समर्थित है।