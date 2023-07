नोकिया ने लॉन्च किए दो सस्ते Nokia 110 4G और Nokia 110 2G फोन, मिलता है यूपीआई पेमेंट सपोर्ट

नोकिया ने भारत में दो नए फीचर फोन लॉन्च किए हैं। कंपनी के दो फोन Nokia 110 4G और Nokia 110 2G को यूपीआई पेमेंट सपोर्ट के साथ पेश किया गया है जिसमें इन-बिल्ट दी गई इन-बिल्ट यूपीआई पेमेंट ऐप की मदद से यूजर्स किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। यहां हम दोनों फोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nokia ने भारत में स्लीक डिजाइन और दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ दो नए फीचर फोन लॉन्च किए हैं। कंपनी के लेटेस्ट फीचर फोन Nokia 110 4G और Nokia 110 2G को बिल्ट-इन UPI ​​पेमेंट ऐप सपोर्ट के साथ पेश किया गया है, जो यूजर्स को स्कैन कर पेमेंट करने की सुविधा देती है। यहां हम आपको नोकिया के दोनों फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Nokia 110 4G, Nokia 110 2G: कीमत और उपलब्धता Nokia 110 4G को 2,499 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन मिडनाइट ब्लू और पर्पल कलर के ऑप्शन में पेश किया गया है। दूसरी ओर Nokia 110 2G को 1,699 रुपए की कीमत में चारकोल ब्लैक और ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है। नोकिया के ये दोनों फोन ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इन्हें नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन पार्टनर स्टोर और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। Nokia 110 4G, Nokia 110 2G: स्पेसिफिकेशन और फीचर Nokia के दोनों फोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। इन दोनों फोन में कंपनी ने इन-बिल्ट यूपीआई पेमेंट ऐप दिया है, जो यूजर्स को क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। इन दोनों फोन में QVGA कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड से फोन की स्टोरेज 32GB तक बढ़ाई जा सकती है। ये फोन S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। इसके साथ ही इनमें एफएम रेडियो भी दिया गया है। नोकिया के इन दोनों फोन की बैटरी और कनेक्टिविटी में अंतर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, Nokia 110 4G में 4G और Nokia 110 2G फोन 2G कनेक्टिविटी मिलती है। फोन के 2G वेरिएंट में 1,000mAh की बैटरी और 4G वेरिएंट में 1,450mAh की बैटरी है। इसके साथ ही दोनों फोन में कंपनी ने माइक्रोफोन और स्पीकर सेटअप दिया है। फोन में माइक्रो यूएसबी केबल का सपोर्ट दिया है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट भी मिलता है।

