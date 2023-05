सिंगल चार्ज में तीन दिन चलेगा नोकिया का नया स्मार्टफोन, 11 मई को उठने जा रहा Nokia C22 से पर्दा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नोकिया ने नए स्मार्टफोन Nokia C22 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी का नया डिवाइस Nokia C22 भारतीय यूजर्स के लिए 11 मई को लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी ने Nokia C22 की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक जानकारी दी है।

दरअसल भारत से पहले ही नोकिया का नया सी-सीरीज फोन कुछ यूरोपीय बाजारों में इस साल फरवरी में पेश किया जा चुका है। यह डिवाइस Nokia C32 के साथ ही लाया गया था।

Nokia C22 को लेकर नोकिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी टीजर वीडियो शेयर किए हैं। इन टीजर वीडियो में फोन की पहली झलक देखी जा सकती है।

Get ready to capture brilliance with Dual rear AI camera, and get ready to #LiveUntamed in 2 days. pic.twitter.com/UqNRDTdEIW