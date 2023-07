NoiseFit Fuse Plus: नॉइज ने भारत में लॉन्च की सस्ती कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच, सिंगल चार्ज में चलेगी 7 दिन

NoiseFit Fuse Plus smartwatch Launched in India नॉइज ने NoiseFit Fuse Plus को कोबाल्ट ब्लू सिल्वर ग्रे डीप वाइन विंटेज ब्राउन और जेट ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। स्मार्टवॉच 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और नॉइज के ईस्टोर पर उपलब्ध होगा। नॉइज स्मार्टवॉच को ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट से लैस है। आइए आपको इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। (फोटो-जागरण)