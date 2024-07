iQOO Z9 Lite 5G Launch: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला फोन हुआ लॉन्च, फटाफट चेक करें दाम

हालांकि, कंपनी इस फोन को बैंक कार्ड के साथ डिस्काउंट में ऑफर कर रही है। कंपनी का कहना है कि सभी बैंक कार्ड के साथ फोन पर 500 रुपये की छूट पाई जा सकेगी। यानी दोनों ही वेरिएंट का दाम 500 रुपये डिस्काउंट के बाद और कम हो जाएगा।

Introducing the #iQOOZ9Lite with the power of #FullyLoaded5G, MediaTek Dimensity 6300 5G processor, 50 MP Sony AI Camera, and more starting at ₹9,999*.

Sale goes live on 20th July @amazonIN & https://t.co/75ueLp6Bm1

Know More - https://t.co/Bmry7cikIy #AmazonSpecials #iQOO… pic.twitter.com/rIVee50MM7