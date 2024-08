50MP प्राइमरी कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुए Realme 13 और Realme 13 Plus, चेक करें दाम

सॉफ्टवेयर और अन्य फीचर्स- रियलमी का यह फोन एंड्रॉइड 14 पर आधारित कस्टम यूजर इंटरफेस UI 5.0 पर रन करता है। इसके साथ ही यह फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है। फोन में Wi-Fi 6, वेपौर कूलिंग सिस्टम, स्टीरियो डुअल स्पीकर दिया गया है।

ये भी पढ़ेंः Realme Narzo 70 Turbo का लॉन्च जल्द: स्पोर्ट प्रेमियों को लुभाएगा डिजाइन; खूबियां कैसी होंगी

The future of unparalleled speed! It’s time to #SpeedAhead for you to experience lightning-fast speeds with the #realme13Series5G

Exclusive pre-book deals worth up to ₹3000+ Starting from ₹17,999*

Know more: https://t.co/0bjrsdPL2k #UnmatchedSpeed #realme13Plus5G pic.twitter.com/zkbEI63SqX— realme (@realmeIndia) August 29, 2024