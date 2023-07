iQOO Neo 7 Pro: 120W फास्ट चार्ज, 50MP कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ फोन, जानें कीमत और खूबियां

iQOO Neo 7 Pro Launched in India आइकू ने भारत में अपना लेटेस्ट iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के पावरफुलर Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ पेश कया गया है। इसके साथ ही फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यहां हम आपको फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

120W Fast Charge 50MP Camera and powerful processor phone iQOO Neo 7 Pro Launched check India Price and Specs.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। iQOO ने भारत में अपना लेटेस्ट Neo 7 Pro को लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी का यह फोन भारत में 34,999 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। यहां हम आपको लेटेस्ट iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स फीचर्स और कीमत के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। iQOO Neo 7 Pro की कीमत iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन को भारत में दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन का 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 12 GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपये की कीमत में आया है। लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो कंपनी 18 जुलाई तक इन दोनों वेरिएंट पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही कंपनी SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस फोन की सेल अमेजन और iQOO पर 15 जुलाई से शुरू होगी। फोन को फॉक्स लेदर बैक फिनिश के साथ दो कलर ऑप्शन फियरलेस फ्लेम (ऑरेंज) और डार्क स्टॉर्म (ब्लू) कलर में रिलीज किया गया है। iQOO Neo 7 Pro की खूबियां स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो आईकू नियो 7 प्रो में 6.78 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 और रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह फोन HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। आइकू का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए एड्रेनो 730 जीपीयू का सपोर्ट दिया है। इस फोन में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर आधारित कंपनी के कस्टम यूजर इंटरफेस ओरिजन ओएस पर रन करता है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया दया है। इस फोन में सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं बैटरी की तो आइकू के इस फोन में पावर बैकअप के लिए 5000mAh की दमदार बैटरी दी है, जो 120W फास्ट चार्जिंग टक्नोलॉजी सपोर्ट करता है।

Edited By: Subhash Gariya