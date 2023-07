WhatsApp पर अब 15 लोगों के साथ कर सकेंगे ग्रुप कॉल, बहुत जल्द मिलेगा एनिमेटेड अवतार फीचर

WhatsApp New Update अगर आप वाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है । एंड्रॉइड बीटा टेस्टर अब अधिकतम 15 लोगों के साथ एक नया ग्रुप कॉल बना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है शुरुआती कॉल के लिए आप जिन लोगों को चुन सकते हैं उनकी संख्या बदल गई है और अब 15 हो गई है।

WhatsApp is releasing a feature which will enable users to initiate group calls with up to 15 people

नई दिल्ली, टेक डेस्क। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया कॉलिंग फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एक नया फीचर जारी कर रहा है जिसकी मदद से यूजर्स 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर सकेंगे। बता दें, WhatsApp ने अप्रैल 2022 में अधिकतम 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल की शुरुआत की। लेकिन अब नई एंड्रॉइड बीटा अपडेट के साथ, वॉट्सऐप यूजर्स अब अधिकतम 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल शुरू कर सकते हैं। अब 15 लोगों के साथ कर सकेंगे ग्रुप कॉल वर्जन नंबर 2.23.15.14 वाले एंड्रॉइड बीटा टेस्टर अब अधिकतम 15 लोगों के साथ एक नया ग्रुप कॉल बना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, शुरुआती कॉल के लिए आप जिन लोगों को चुन सकते हैं उनकी संख्या बदल गई है और अब 15 हो गई है, ग्रुप कॉल में अभी भी कुल 32 लोग होस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सुधारों से समय की बचत होती है क्योंकि ग्रुप कॉल निर्माता कॉल शुरू करने के लिए तुरंत बड़ी संख्या में कॉन्टैक्ट चुन सकता है, जिससे उनके लिए तुरंत अधिक लोगों से जुड़ना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। जल्द मिलेगा एनिमेटेड अवतार फीचर मेटा का वॉट्सऐप एक इनोवेटिव एनिमेटेड अवतार फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स अनुभव को बेहतर बनाना है। हाल ही में, उन्होंने आईओएस और एंड्रॉइड दोनों के लिए दो रोमांचक अपडेट का खुलासा किया, दोनों ही अवतारों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। पहला अपग्रेड यूजर्स को फोटो का इस्तेमाल करके ऑटोमैटिक रूप से अपना अवतार बनाने देगा। यूजर्स ऐप की सेटिंग से अवतार को अपने मुताबिक एडजस्ट कर पाएंगे। दोनों प्लेटफार्म पर यूजर्स के लिए अधिक आकर्षक और बेहतर अवतार बना सकेंगे। बिना नंबर सेव किए कर सकेंगे WhatsApp पर चैट वॉट्सऐप का इस्तेमाल दुनिया बर में लाखों लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी मदद से आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को मैसेज भेजने के अलावा कई सारे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसकी मदद से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म एक नया फीचर ला रहा है जिसकी मदद से आप बिना नंबर सेव किए भी किसी से चैट कर सकते हैं।

