Instagram पर जल्द मिलेगा Live Activities फीचर, iPhone यूजर्स जल्द कर पाएंगे इसका इस्तेमाल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स और अपडेट पेश करता रहता है। नई रिपोर्टों के अनुसार, इंस्टाग्राम अपने iOS ऐप के लिए Live Activities नामक एक नए फीचर का टेस्टिंग कर रहा है। यह नया फीचर iPhone यूजर्स को उनके इंस्टाग्राम अपलोड की स्टेटस को ट्रैक करने में मदद करेगा। मेटा में अब तक व्यस्त महीना चल रहा है। कंपनी ने हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम ऐप को पेश किया था। Instagram जल्द पेश करेगा Live Activities फीचर नई रिपोर्टों के अनुसार, इंस्टाग्राम अपने iOS ऐप के लिए लाइव एक्टिविटीज नामक एक नई सुविधा का टेस्टिंग कर रहा है। यह नया फीचर iPhone यूजर्स को उनके इंस्टाग्राम अपलोड की स्टेटस को ट्रैक करने में मदद करेगा। यूजर्स के लिए यह ट्रैक करना आसान हो जाएगा कि उनका अपलोड पूरा हो गया है या नहीं। इंस्टाग्राम ऐप अब लाइव एक्टिविटीज दिखा रहा है जब यूजर्स नई फोटो या वीडियो अपलोड करते समय ऐप बंद कर देते हैं। इससे अपलोड पूरा हो गया है यह कन्फर्म करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप को बार-बार खोलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। कंपनी ने पेश किया Why Am I Seeing This फीचर इसके अलावा, मेटा ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स के लिए 'व्हाई एम आई सीइंग दिस?' फीचर की उपलब्धता का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने पिछले महीने फीचर की घोषणा करते हुए यह भी कहा था कि वह इस फीचर को इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पर उपलब्ध करा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजर्स समझ सकें कि उन्हें कोई स्पेशल पोस्ट क्यों दिखाई जा रही है। Meta Threads ऐप ने तोड़े सारे रिकॉर्ड Meta Threads को सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में किया गया है। यह बात सेंसर टॉवर डेटा के जरिए सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के डाउनलोड में भारतीयों की संख्या 22 प्रतिशत है। भारत के बाद ब्राजील 16 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे पायदान पर 14 प्रतिशत के साथ अमेरिका है। इसके साथ ही एंड्रॉयड पर 75 प्रतिशत डाउनलोड हुए हैं।

