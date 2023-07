Meta Threads: शुरुआत रही रिकॉर्ड तोड़, सबसे ज्यादा भारतीयों ने किया डाउनलोड

Meta Threads को सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में किया गया है। यह बात सेंसर टॉवर डेटा के जरिए सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के डाउनलोड में भारतीयों की संख्या 22 प्रतिशत है। भारत के बाद ब्राजील 16 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे पायदान पर 14 प्रतिशत के साथ अमेरिका है। इसके साथ ही एंड्रॉयड पर 75 प्रतिशत डाउनलोड हुए हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Meta Threads की शुरुआत काफी काफी धमाकेदार रही है। इंस्टाग्राम की इस नई ऐप को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘ट्विटर’ के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है। कुछ ही दिन में, लाखों यूजर्स ने ऐप में साइन-अप किया है और लाखों की संख्या में पोस्ट भी किए गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो Meta Threads ऐप को दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड भारतीयों ने किया है। सबसे ज्यादा भारतीयों ने किया डाउनलोड सेंसर टॉवर डेटा से पता चलता है कि पहले दिन Threads को सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में किया गया है। इस ऐप के कुल डाउनलोड का लगभग 22% भारत से है। भारत के बाद ब्राजील और अमेरिका का स्थान था, जहां से क्रमशः 16% और 14% डाउनलोड थे। आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन 25% डाउनलोड आईओएस और 75% एंड्रॉइड पर हुए हैं। Meta Threads की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत शुरुआती आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि थ्रेड्स से ट्विटर को बड़ी चुनौती मिल सकती है। पहले दिन मेटा की थ्रेड ऐप को 30 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था। अब यह आंकड़ा 50 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। 24 घंटे में दूसरी किसी ऐप को इतनी संख्या में डाउनलोड नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम का मिला फायदा मेटा ने इस ऐप को इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट किया है, जिसका सीधा फायदा उसे हुआ है। अगर आप पहले से इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो थ्रेड्स ऐप यूज करने के लिए आपको अलग से अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। यह ऑटोमैटिक आपको इंस्टाग्राम हैंडल से लॉग इन करता है। एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको उन सभी यूजर्स की लिस्ट दिखती है, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। आप चाहे तो एक क्लिक में सभी को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक या प्राइवेट करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें आपको वे सभी फीचर मिलते हैं, जो ट्विटर में उपलब्ध हैं। यूजर्स टेक्स्ट के साथ पांच मिनट तक की अवधि का वीडियो भी शेयर कर सकते हैं।

Edited By: Subhash Gariya