धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर के किचन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मान्यता है कि रसोई में रखी चीजों का सही स्थान घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। यदि किचन में मौजूद किसी भी चीज का वास्तु खराब होता है, तो उसका प्रभाव घर के सभी लोगों में दिखाई देने लगता है।

इन्हीं चीजों में से एक है रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक। ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। ऐसे में इसे सही दिशा और उचित तरीके से रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में नमक कहां रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है।

किचन में किस दिशा में रखना चाहिए नमक? वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन में नमक रखने के लिए पश्चिम दिशा को अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है। इसके अलावा, नमक को साफ-सुथरे और सूखे स्थान पर ही रखना चाहिए। इसे हमेशा कांच या सिरेमिक के साफ डिब्बे में रखने की सलाह दी जाती है।