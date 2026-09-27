घर की खिड़कियां हमेशा बंद रखने की आदत पड़ सकती है भारी! वास्तु में बताए गए हैं ये बड़े नुकसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपको कई नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है और इनमें से एक है खिड़की और दरवाजों से जुड़ा वास्तु। घर के माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए खिड़कियों के खुलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है।

जब आप रोज सुबह खिड़कियां खोलते हैं, तो घर के भीतर सूर्य की रोशनी आती है और इससे पूरे घर का वातारण प्रभावित होता है। वहीं घर की बंद खिड़कियां जीवन में समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं। यही नहीं अगर आपकी खिड़कियों को खोलने और बंद करने में किसी तरह की आवाज आ रही है, तो वो भी आपके लिए शुभ नहीं है। आइए आपको बताते हैं, अगर आपके घर की खिड़कियां दिन और रात हर समय बंद ही रहते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं।

बंद खिड़कियां नकारात्मकता को न्योता अगर आपके घर की खिड़कियां पूरे दिन बंद रहती हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसानी से घर के भीतर हो सकता है। यह आपके घर में बार-बार आने वाली समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, रिश्तों में कलह बढ़ सकती है और सेहत से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। बंद खिड़कियों से घर की ऊर्जा में असंतुलन हो सकता है।

घर में आ सकती हैं बीमारियां जब सुबह आप खिड़कियों को खोलते हैं और धूप पूरे घर में फैलती है, तो इससे कई तरह के बैक्टीरिया और कीटाणु मर जाते हैं। वहीं बंद घर में ऐसा नहीं होता है। अगर वास्तु की न भी मानें तब भी आपको सेहत का ध्यान रखते हुए घर की खिड़कियों को सुबह के समय जरूर खोलना चाहिए।

बंद खिड़कियां वास्तु दोष का कारण ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं वहां वास्तु दोष लगता है। इन घरों की ऊर्जा में वास्तु का प्रभाव होता है और इसका घर की सुख-शांति पर सीधा असर पड़ता है। इससे परिवार के सदस्यों का ध्यान भटकता है, इसलिए खिड़कियों को दिन में कम से कम एक बार जरूर खोलना चाहिए।

खिड़कियों को साफ रखना जरूरी वास्तु के अनुसार गंदी खिड़कियां सूर्य की रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं। इसलिए इन्हें हमेशा साफ रखना जरूरी होता हैम, जिससे प्राकृतिक रोशनी आसानी से घर के भीतर आ सके। साफ खिड़कियां वास्तु के अनुसार अधिक प्रभावी ढंग से ऊर्जा को भीतर लाने के लिए सक्रिय होती हैं।

अगर खिड़कियां गंदी होने के साथ बंद होती हैं तो ऊर्जा को रोकती हैं। यही नहीं इससे हवा का सुचारू प्रवाह आपके घर के भीतर नहीं होता है और वातावरण भी प्रभावित होता है। जिसका सीधा असर घर में रहने वाले लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर होता है।