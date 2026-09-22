गृह प्रवेश में क्यों लाते हैं पुराने घर की मिट्टी? वास्तु और धार्मिक शास्त्रों में छिपा है इसका जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया घर बनाना काफी खुशी और सौभाग्य का काम माना जाता है। जीवन में नया घर खरीदना या बनाना एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है। गृह प्रवेश पूजा या समारोह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जो आमतौर पर नए घर में जाने से पहले नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए किया जाता है।

कई लोग गृह प्रवेश के दौरान पुराने घर की मिट्टी लाते हैं। नए घर में जाने से पहले पुराने घर या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लाने की परंपरा भारतीय लोक-संस्कृति, वास्तु शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के अनुसार, गृह प्रवेश के समय पुराने घर या पिता की संपत्ति की मिट्टी साथ लाने की परंपरा सनातन संस्कृति के जन्मभूमि और वास्तु पुरुष के सिद्धांत से जुड़ी है। पुराने घर की मिट्टी लाने का धार्मिक व वास्तु महत्व जीवंत ऊर्जा का प्रतीक शास्त्रों में भूमि को सिर्फ अचल संपत्ति (वह संपत्ति है जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है) नहीं है, बल्कि जमीन जीवंत ऊर्जा और वंशज परंपरा का प्रतीक माना गया है।